Progreso, que fue local ante Nacional en Durazno, llevará a Peñarol al Centenario en la fecha 10 del Apertura

Actualmente Progreso, junto a Wanderes y Cerro, es uno de los tres equipos que estaría perdiendo la categoría si la Liga AUF Uruguaya finalizara en este momento. Para el Gaucho cada partido importa para engrosar el promedio y el fixture determinó que los de La Teja sean locales ante Nacional y Peñarol por el Torneo Apertura. Frente a los tricolores fueron locales en el Silvestre Landoni de Durazno, pero ante los aurinegros se confirmó que el partido será en el estadio Centenario.

Por la tercera fecha del primer chico del año, Progreso cayó 1-0 frente a Nacional en Durazno con gol del colombiano Julián Millán. El Gaucho, que en verano ganó la Copa de la Liga AUF Uruguaya, venía de caer 3-0 ante Central Español en el Paladino y 2-0 con Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño. Al tiempo que jugará por la octava fecha ante Racing el próximo jueves y el recibirá el próximo domingo a Liverpool por la novena, el club de La Teja ya definió su localía para la décima fecha.

Federico Bais trasladando la pelota en pleno cruce entre Nacional y Progreso en el Landoni. Foto: Leonardo Mainé.

Progreso ya ha llevado tanto a Nacional como a Peñarol a su estadio, el Abraham Paladino, pero ha tomado otras decisiones para esta temporada. Habiendo oficiado de local ante los tricolores en la tercera fecha, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya confirmó que el Gaucho será local ante Peñarol por la décima etapa en el estadio Centenario el sábado 4 de abril a las 19:00. Más allá de los puntos en juego, importantes para los dos equipos, el cambio de localía podría garantizarle a Progreso una buena recaudación.

En lo que va del Torneo Apertura, Progreso lleva cuatro derrotas (Central Español, Deportivo Maldonado, Nacional y Boston River), dos empates (Danubio y Albion) y solo pudo derrotar a Cerro.

Así se jugará la décima fecha del Torneo Apertura:

Viernes 3 de abril

17:00 | Campeones Olímpicos (Florida)

Boston River vs. Montevideo Wanderers

20:30 | Gran Parque Central

Nacional vs. Central Español

Sábado 4 de abril

10:00 | Parque Roberto

Racing vs. Juventud de Las Piedras

15:30 | JDH María Mincheff de Lazaroff

Danubio vs. Montevideo City Torque

19:00 | Estadio Centenario

Progreso vs. Peñarol

Domingo 5 de abril

10:00 | Luis Franzini

Albion vs. Cerro Largo

15:30 | Luis Tróccoli

Cerro vs. Defensor Sporting

18:30 | Parque Viera

Liverpool vs. Deportivo Maldonado