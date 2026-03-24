Progreso, que fue local ante Nacional en Durazno, llevará a Peñarol al Centenario en la fecha 10 del Apertura
El Gaucho, que pelea por mantener la categoría en la Liga AUF Uruguaya, ha sabido llevar a los grandes a su estadio, el Abraham Paladino, pero esta temporada cambiará de escenario en esos duelos.
Actualmente Progreso, junto a Wanderes y Cerro, es uno de los tres equipos que estaría perdiendo la categoría si la Liga AUF Uruguaya finalizara en este momento. Para el Gaucho cada partido importa para engrosar el promedio y el fixture determinó que los de La Teja sean locales ante Nacional y Peñarol por el Torneo Apertura. Frente a los tricolores fueron locales en el Silvestre Landoni de Durazno, pero ante los aurinegros se confirmó que el partido será en el estadio Centenario.
Por la tercera fecha del primer chico del año, Progreso cayó 1-0 frente a Nacional en Durazno con gol del colombiano Julián Millán. El Gaucho, que en verano ganó la Copa de la Liga AUF Uruguaya, venía de caer 3-0 ante Central Español en el Paladino y 2-0 con Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño. Al tiempo que jugará por la octava fecha ante Racing el próximo jueves y el recibirá el próximo domingo a Liverpool por la novena, el club de La Teja ya definió su localía para la décima fecha.
Progreso ya ha llevado tanto a Nacional como a Peñarol a su estadio, el Abraham Paladino, pero ha tomado otras decisiones para esta temporada. Habiendo oficiado de local ante los tricolores en la tercera fecha, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya confirmó que el Gaucho será local ante Peñarol por la décima etapa en el estadio Centenario el sábado 4 de abril a las 19:00. Más allá de los puntos en juego, importantes para los dos equipos, el cambio de localía podría garantizarle a Progreso una buena recaudación.
En lo que va del Torneo Apertura, Progreso lleva cuatro derrotas (Central Español, Deportivo Maldonado, Nacional y Boston River), dos empates (Danubio y Albion) y solo pudo derrotar a Cerro.
Así se jugará la décima fecha del Torneo Apertura:
Viernes 3 de abril
17:00 | Campeones Olímpicos (Florida)
Boston River vs. Montevideo Wanderers
20:30 | Gran Parque Central
Nacional vs. Central Español
Sábado 4 de abril
10:00 | Parque Roberto
Racing vs. Juventud de Las Piedras
15:30 | JDH María Mincheff de Lazaroff
Danubio vs. Montevideo City Torque
19:00 | Estadio Centenario
Progreso vs. Peñarol
Domingo 5 de abril
10:00 | Luis Franzini
Albion vs. Cerro Largo
15:30 | Luis Tróccoli
Cerro vs. Defensor Sporting
18:30 | Parque Viera
Liverpool vs. Deportivo Maldonado
✍🏼 Así va la décima 🔟 #FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/LPCyR3uqrT— Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) March 24, 2026
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