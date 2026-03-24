Nacional vs. Cerro Largo en vivo: el Bolso busca volver a la victoria en el estreno de Jorge Bava como técnico

La octava fecha del Torneo Apertura tomó mucha trascendencia para Nacional y no solo porque atraviesa un momento delicado donde perdió tres partidos de los últimos cuatro que jugó, sino también porque esta noche (20:30) ante Cerro Largo se dará el estreno de Jorge Bava como entrenador.

El partido contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que también se podrá seguir por la señal de Disney+ y AntelTV por streaming.

El nuevo cuerpo técnico tiene el desafío también de disimular la gran cantidad de bajas que tiene el plantel del Bolso porque no podrá contar con Luis Mejía (convocado por la selección de Panamá) y tampoco con Sebastián Coates, Juan Pintado, Nicolás López y Maximiliano Silvera, todos lesionados. Quien sí retorna es Maximiliano Gómez tras cumplir la mitad de la sanción por la roja ante Wanderers y recibir la habilitación de la Comisión Disciplinaria.

Por su parte, Cerro Largo arriba a Montevideo tras lograr dos victorias consecutivas ante Central Español y Deportivo Maldonado —ambas 3-1— dos equipos que llegaron como líderes y dejaron la punta tras las respectivas derrotas sufridas.

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Los convocados de Nacional con muchas bajas

Sebastián Coates, que parecía ser quien podía tener más chances de integrar la nómina, tampoco dice presente. Junto a él también se ausentan Luis Mejía, Juan Pintado, Nicolás López y Maximiliano Silvera.

🫡 Convocados para enfrentar esta noche a Cerro Largo en el Gran Parque Central pic.twitter.com/6B6ppQCZ7Q — Nacional (@Nacional) March 24, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Cerro Largo!

El Bolso y el Arachán se miden en el Gran Parque Central en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura en un partido que contará con el estreno de Jorge Bava como técnico del tricolor.