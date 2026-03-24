El decálogo de Jorge Bava para su conducción en Nacional: lo que es innegociable y la postura del equipo

"Los tiempos coincidieron con esto. Ni bien llegué al país me desayuné con esta linda noticia”. No pasaron ni 72 horas en estar sin trabajo, que Jorge Bava ya estaba nuevamente frente a los medios, esta vez como técnico de Nacional y ya no como entrenador de Cerro Porteño que, pese a ser campeón del 2025, lo sacó por haber perdido el clásico y estar a siete puntos de la punta del torneo, solo por detrás del rival de todas las horas, Olimpia.

Sonriente, con un pin de Nacional en su impecable saco gris, de camisa blanca, y a sala llena, Bava fue presentado como nuevo DT en el Gran Parque Central y ya hoy saldrá a escena contra Cerro Largo. Afirmó poder dirigir hoy porque ya tiene conocimiento de causa, tanto del club donde es cuatro veces campeón del Uruguayo como de la liga, esa de la que se fue levantando la copa con Liverpool y mostrando la mejor versión de los jugadores que dirigió.

Su modelo de juego

“Aprendí a ser adaptable a las circunstancias, al equipo, a la liga, a la idiosincracia y sobre todo, a las raíces. Juntar todo eso y delinear un modelo de juego, un esquema que nos permita ser competitivos. Nos ha ido muy bien el año pasado, muy parecido a los que nos pasó ahora, ya con el campeonato comenzado, y creo haber cometido ese error en México, al haber ido a una semana de empezar, uno aprendió. Uno va imponiendo su modelo paulatinamente porque lo importante es el equipo, es Nacional, darle las herramientas a los jugadores para sacar su potencial, hacerlos mejores y no abrumarlos. Habrá un porcentaje grande de yo adaptarme”, analizó el técnico que en 2023 en Liverpool sacó un potencial impresionante de Federico Pereira, Marcelo Meli, Gonzalo Napoli, Alan Medina, Luciano Rodríguez, Ruben Bentancourt y Thiago Vecino, más la seguridad que le dio el arquero, hoy de Peñarol, Sebastián Britos.

Bava habló de que su sistema madre es el 4-3-2-1, pero que “una cosa es lo que me gusta, y otra lo que tengo. Yo no voy a poner un sistema por delante de las características de los jugadores o del momento por más predilección que yo tenga. Hay principios de juego que son innegociables, dentro de lo negociable está el sistema por más de que me guste ese por sobre los otros”, puntualizó.

Para Bava es clave el vínculo que se genere con los futbolistas, y así lo dejó en evidencia en la entrevista con Ovación de hace tres meses: “Hay trabajo, planificación y estrategia, pero el vínculo es fundamental. Es un deporte colectivo, que si el jugador se siente cómodo con lo que uno pide, creo que tiene gran ventaja”.

“El ser honesto y frontal es un invicto que no tengo pensado perder; siempre ser frontal con ellos. El jugador agradece cuando uno es honesto hasta en el peor de los casos”, añadió el entrenador que vive cerca del Centenario y que en su hogar tiene un lugar donde guarda todos sus tesoros: medallas y trofeos de campeón. Como DT levantó la copa con Liverpool, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño.

Muy tatuado en uno de sus brazos, con un perro mimoso que quería sumarse a la conversación, en diciembre Bava profundizó en qué es lo que le encanta ver en cancha: “Me gusta ganar más cuando dominamos. Es muy amplio el análisis, pero hay una cosa que es tangible, que es el resultado, y otra cosa en la que me fijo para saber si dominé es ver cuántas situaciones de gol tuve y cuántas el rival. Después hay que analizar cómo fueron creadas esas situaciones, pero me quedo contento cuando pasa lo que se trabaja en la semana. Yo veo el fútbol atacando, estando en campo rival con la pelota, creando muchas situaciones de gol, defendiendo alto y haciéndolo en zona baja poco”.