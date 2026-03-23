La verdadera historia entre Jorge Bava y el Diente López y por qué ahora no fue una traba para el arribo del DT

Iba manejando Martín Ligüera y de acompañante tenía a Jorge Bava, el nuevo técnico de Nacional tras firmar contrato hasta el 31 de diciembre. En lugar de entrar por el portón que habitualmente ingresan al predio los del plantel principal, lo hicieron por el viejo ingreso, el principal del lugar, y así evitaron a Ovación y Telemundo, los dos medios que estaban presentes en ese momento. Bava se bajó y saludó con efusividad a Kike Méndez, un histórico funcionario del Bolso y parte del equipo de seguridad de la institución. A lo lejos, un par de hinchas le gritaban al DT, y hacían hincapié en que había que “encarar al plantel para que pusieran más actitud en la cancha”.

Todo se dio muy rápido. El sábado a última hora se arregló lo económico más allá de que antes, durante el día, ya había existido un llamado inicial y una charla con el representante del DT, Mathías Ferragut. Claro, con Bava se habló de la situación de Nicolás López, que había sido el principal impedimento para que el entrenador multicampeón en el último lustro arribara a Nacional con la nueva directiva encabezada por Ricardo Vairo y Flavio Perchman en diciembre de 2024. Ayer, antes de su viaje a Europa, el presidente le atribuyó a cuestiones políticas de la campaña de ese momento la no llegada de Bava y que, incluso, quizás no hubieran llegado a presidir al club si no tomaban esa determinación que se terminó decantando, al tiempo, con la sorpresiva continuidad de Martín Lasarte.

Un poco de historia

Mucho se habló en ese entonces de la novela Diente - Bava. En entrevista con Ovación del 22 de diciembre del 2025, el entrenador fue claro en algunas consideraciones un año después de esos idas y vueltas y siendo todavía técnico de Cerro Porteño, campeón de la Supercopa y del Clausura paraguayo.

Siendo DT de León de México (de enero a setiembre de 2024), Bava precisaba un jugador extranjero en otra posición y el cupo estaba lleno. Para eso debía dar de baja del plantel un foráneo y tomó la decisión de que fuera López ya que por ese entonces contaba -a su entender- con un delantero mexicano de similares condiciones. Bava fue frontal con el jugador, pero igualmente en ese momento generó rispideces con el atacante que no fue a una gira por Estados Unidos con el equipo y se quedó con los lesionados y juveniles en consenso con el cuerpo técnico. Igualmente, esas situaciones generaron tensiones en el vínculo. El Diente ya no estaba cómodo y no se sentía importante; tiempo después, en agosto de 2024, termina llegando a Nacional y marcó diferencias siendo importante para el equipo. El DT descartó en la entrevista que haya tenido que ver una mala actitud del Diente a la hora de entrenar.

Jorge Bava y el Diente López en el León de México. Foto: AFP

“No estaban dadas las condiciones para eso (llegar a Nacional a fines de 2024), no quería que fuera una pérdida de tiempo para el club. Rescato la sinceridad que tuvo el Diente, no daba para insistir más, para mi los clubes están por delante de las individualidades, así que creo que iba a ser lo mejor para Nacional. No me molestó lo que pasó, la relación es muy buena, hablamos muy bien y también me dejó en claro que no era algo personal, al contrario, era algo netamente laboral, de comodidad, y yo lo acepté. Para nada tengo un disgusto para con él ni para el club”, dijo Bava a fin del 2025, en su casa, en un momento donde claramente no se imaginaba regresar a Nacional casi tres meses después de esa entrevista, y sin la necesidad de tener que “adornar” la situación justamente por lo expuesto anteriormente, porque él tenía trabajo y en el tricolor recién había sido campeón Jadson Viera.

El presente

Por otro lado, hay un elemento que es indiscutible en la actualidad: el Diente López no es el mismo de hace un tiempo atrás y solo alcanza con comparar sus números. Está falto de confianza, no es titular indiscutido, no cuenta con ese rol protagónico que tenía y, en ocasiones, su postura en cancha fastidia a parte de la hinchada tricolor.

En 2024 López hizo 12 goles y dio cinco asistencias en 16 partidos; en 2025 marcó 24 goles y brindó seis asistencias en 43 encuentros, y en la actual temporada lleva apenas una asistencia en seis partidos (cuatro de titular) y contra Defensor Sporting salió por una dificultad física, en este caso en el cuádriceps. Ni siquiera estuvo convocado contra Boston River y Racing y nunca completó los 90: 64’ en la Supercopa con Peñarol, 8’ ante Progreso, 11 en el clásico del Torneo Apertura, 67’ con Juventud, 65’ frente a Wanderers y 45’ con los violetas.

Es decir que López se tendrá que adaptar a las decisiones y a la forma de trabajar de Bava en Nacional. Desde la directiva no se entrometerán en las determinaciones que tengan que ver con lo deportivo. Fuentes de Nacional también le confirmaron a Ovación que López no puso ningún reparo ahora a la llegada del entrenador.

Hoy Bava será presentado oficialmente y mañana debutará contra Cerro Largo.