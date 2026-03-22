Vairo dijo que Bava firma hasta diciembre en Nacional y se refirió al Diente López: "Se van a tener que juntar"

Nacional cesó a su tercer entrenador en menos de un año. El mal arranque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya determinó el fin del ciclo de Jadson Viera, que ganó las finales ante Peñarol en 2025, pero perdió más puntos de los que ganó en el inicio de una nueva temporada y se suma a las salidas de Martín Lasarte y Pablo Peirano en esta directiva. Ricardo Vairo, presidente del club tricolor, confirmó que Jorge Bava, nuevo entrenador, firmará hasta diciembre y se refirió a la situación del club, cómo se tomó la decisión, el rol de Sebastián Eguren y la situación con Nicolás Diente López que requerirá una inminente reunión.

La derrota ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini caló hondo en tiendas tricolores pese a las buenas sensaciones que dio el equipo tricolor la primera hora del partido. “Lo de Defensor, sobre todo en el segundo tiempo, fue muy fuerte. En el primer tiempo, los primeros 30 minutos, vimos uno de los mejores partidos de Nacional. Tienen que entender que muchas veces lo que se dice en la prensa no es lo que conversamos en la interna. No podíamos terminar como el año pasado que tomamos una decisión de este tipo faltando cinco días para la Libertadores”, dijo Vairo en relación al cese de Viera como entrenador del primer equipo.

Nacional debutará en la Copa Libertadores el día 7 de abril ante Coquimbo Unido en Chile y tendrá nuevo entrenador. “Recién hablé con Jorge Bava. Ya quedó prácticamente todo acordado en el tema económico y Sebastián Eguren se iba a reunir con él para diagramar toda la parte deportiva. Hoy ya hay un entrenamiento a las cinco de la tarde”, dijo el presidente del tricolor y confirmó que el exdirector técnico de Cerro Porteño firmará hasta diciembre con el Bolso.

Viera se enteró de que dejaría de ser el entrenador de Nacional mediante la prensa y Vairo se refirío al tema de las filtraciones. “Lamentablemente en los medios salen algunas cosas que son realidades y otras no. Esto es muy dinámico y hacemos las cosas lo más prolijo posible. Nos reunimos con los directivos, intercambiamos y entendimos que era momento de hablar con Jadson. Fuimos a los Céspedes a hablar con él y ahí Eguren se juntó con el representante de Bava. Terminamos como a las 23:00 y hoy (domingo) encaramos el tema deportivo de cara al martes”, explicó Ricardo Vairo a los medios que se acercaron al aeropuerto.

➡️ Ricardo Vairo: “Siempre es duro, ha sido un profesional. Todos sabemos cómo es el fútbol hoy y los resultados mandan. Sacó campeón a Nacional en un partido histórico”.



💬 “Hay que darle la bienvenida a Jorge Bava: ya quedó arreglado lo económico, falta lo deportivo”. pic.twitter.com/h2WTXkgTtW — Polideportivo (@Polideportivouy) March 22, 2026

"Evidentemente se van a tener que juntar": la situación entre Jorge Bava y Nicolás Diente López

Ricardo Vairo dio algunos detalles sobre la charla que mantuvieron con Jadson Viera en Los Céspedes y manifestó algo de preocupación acerca de que el ex Boston River es el tercer entrnador cesado en Nacional en menos de un año. “Hicimos las cosas como se deben hacer, pero lamentablemente en la prensa salen cosas antes y eso genera este tipo de situación donde un entrenador empieza a recibir noticias de la prensa sin nada oficial. La charla con Jadson fue muy buena, con desilusión de él porque tenía fe para revertir esto y nuestra también porque es una frustración para nosotros. Sabemos cómo es la presión con los resultados y los tiempos. Es un tema que tenemos que ver para adelante, cuáles son las causas de fondo, porque este es un tema que ya viene con varios cuerpos técnicos, directivas y jugadores”

El nombre de Jorge Bava ya había sonado en Nacional en medio de las elecciones. Vairo volvió a explicar que en ese entonces no se inclinaron por el entrenador porque aún no sabían si serían la fórmula presidencial, pero en aquel entonces también se habló acerca de la relación entre el nuevo director técnico y uno de los referentes del plantel: Nicolás López. Para el presidente, Nacional es lo más importante. “Evidentemente se van a tener que juntar. Por lo que he escuchado no hay ningún problema, acá lo primero es Nacional, lo más importante. Esto tiene que ser profesional y cada uno tomar su responsabilidad. No sé si Seba (Eguren), que está llevando adelante lo deportivo, va a hacer una reunión con ellos antes u hoy en general después de la presentación a todo el grupo. No hablé con el Diente López”, recalcó el presidente de Nacional.