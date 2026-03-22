Jorge Bava volvió a Montevideo y habló de su posible llegada a Nacional: "Hay que ser mesurado”

Jorge Bava llegó a Uruguay en la noche del sábado, tras desvincularse de Cerro Porteño. El entrenador, cuyo nombre suena en Nacional tras la destitución de Jadson Viera habló con distintos medios del país, acerca de su situación.

"No hablé con nadie", comenzó diciendo el DT que viene de ser campeón en Paraguay, consultado por su chance de poder dirigir al tricolor.

El exarquero prefirió no responder acerca de sus posibilidades en el tricolor, e incluso de su situación con Nicolás López. Dijo que primero hay que dialogar y luego verá cuales son los pasos a seguir, para una posible asunción con el equipo de La Blanqueada.

Sin embargo, confesó que a Nacional lo siguió mirando: "He visto todos los partidos, pero lo miré con otros ojos, no de entrenador". "Siempre miro el fútbol uruguayo, me gusta. Es como estar cerca de casa", agregó.

Consultado por lo que siente al haber sonado su nombre para estar en el banco tricolor confesó: "Es un orgullo grande, pero hay que ser mesurado".

La salida de Jadson Viera

Nacional anunció este sábado por la tarde la salida del entrenador Jadson Viera, varias horas después del adelanto que dio Ovación y El País. El entrenador, que había iniciado su ciclo el 28 de octubre del 2025 y cerró el año siendo campeón uruguayo, obtuvo solo 10 puntos de 21 posibles en el Torneo Apertura 2026.

"El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado durante su gestión. A todos ellos, les deseamos éxitos en sus próximos desafíos", comunicó la institución.

Luego de la derrota en el Franzini se anticipó una reunión donde la mesa chica de Nacional, que incluye a gran parte del oficialismo, terminó tomando esta decisión a pesar de que un directivo de esta corriente política estaba en contra de hacerlo en este momento.

Una vez finalizado el partido de este viernes hubo una fuerte conversación de Jadson Viera y su cuerpo técnico para con los jugadores en el vestuario del Estadio Luis Franzini.

Viera asumió a fines del 2025 y logró la Liga AUF Uruguaya 2025 frente a Peñarol en el Gran Parque Central con gol de Christian Ebere. Luego perdió la Supercopa Uruguaya 2026 ante el Mirasol y en lo que va del Torneo Apertura registraba solo 10 puntos de 21 posibles.

Su continuidad ya había estado en duda luego de la caída 3-1 ante Juventud en el Parque Artigas, pero fue ratificado por la comisión directiva y dirigió en la victoria 2-0 ante Wanderers en el Gran Parque Central. Después, en el partido donde buscaban su segundo triunfo al hilo, sufrió la remontada del Tuerto, que lo dejó a seis puntos de la cima.