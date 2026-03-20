Jorge Bava fue cesado en Cerro Porteño, pese a ser el último campeón de liga y estar segundo en el campeonato

"Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos”, escribió el club Cerro Porteño de Paraguay para anunciar la salida del cuerpo técnico uruguayo que llegó para el segundo semestre de 2025 y ganó el Torneo Clausura y la Supercopa, clasificando al equipo a la presente edición de la Copa Libertadores.

Bava, que inició su carrera en Liverpool y también dirigió al club León de México y a Santa Fe de Colombia, estuvo 22 partidos al frente del Ciclón de Barrio Obrero con un saldo 13 triunfos, seis empates y tres derrotas. La última, 0-2 ante Rubio Ñu, lo dejó a siete puntos de la cima en once fechas y determinó su salida.

Si bien el cese se dio previo a la fecha FIFA, donde Cerro Porteño podrá buscar entrenador, en el horizonte cercano se le viene un duro partido frente a Libertad, que marcha cuarto a tres puntos del exequipo de Bava. Además, el Ciclón deberá enfrentar a mediados de abril su grupo de Libertadores, que comparte junto a Palmeiras de Brasil, Junior de Colombia y Sporting Cristal de Perú.

El uruguayo había conseguido la consagración el año pasado frente a Libertad, a quien en la última fecha lo venció por 1-0, para cerrar el torneo un punto por encima de Guaraní. Además derrotó a General Caballero en la final de la Superocopa, equipo que lo había eliminado en cuartos de final de la Copa de Paraguay y que luego bajó a segunda.

El equipo paraguayo fue en el que menos tiempo duró en el cargo, y el segundo en el que no completó su ciclo, junto con el ya mencionado equipo mexicano, que fue el único en el que no pudo conquistar ningún título.

Jorge Bava en ligas lleva 177 partidos dirigidos, con 87 triunfos y 42 empates, cosechando 1,71 puntos por encuentro.