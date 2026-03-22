Ronald Araujo marcó un gol de cabeza en Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga: miralo acá

El uruguayo Ronald Araujo confirmó su buen momento en Barcelona abriendo la cuenta en el partido ante Rayo Vallecano por LaLiga de España en el que el equipo culé busca mantener el liderazgo y la ventaja sobre Real Madrid que esta tarde enfrentará a Atlético de Madrid en el Santaigo Bernabéu.

Una temporada desafiante para Araujo que, luego de haberse tomado una licencia del Barça para cuidar su salud mental, sigue demostrando haber vuelto con energías renovadas y mucha confianza.

El ex Rentistas y Boston River y una de las piezas más importantes de la selección, marcó su cuarto gol de la temporada este domingo y abrió la cuenta en el Camp Nou ante Rayo. A los 24 minutos del partido, los defensores del equipo de Hansi Flick fueron claves en materia ofensiva y el uruguayo sacó a relucir una de sus mejores cualidades: el juego aéreo.

El portugués Joao Cancelo, que no venía de hacer un buen partido teniendo que controlar a Anthony Elanga en la clasificación del Barça ante Newcastle en la UEFA Champions League, sirvió un gran centro de córner para que Araujo saltara más alto que todos y aprovechara las dudas del arquero del equipo de Vallecas para abrir la cuenta.

Cabezazo limpio y a cobrar para el uruguayo, cuyo último gol había sido en la opa del Rey, el pasado 3 de febrero, en la victoria 2-1 frente a Albacete. Esta temporada, pero en 2025, ya le había anotado al Girona y a Real Oviedo por LaLiga de España.

Araujo participó de los octavos de final de Champions frente a Newcastle, que clasificó a Barcelona a los cuartos con un global de 8-3. En el partido de ida en Saint James Park fue titular por la lesión de Eric García y en el partido de vuelta comenzó en el banco, pero tuvo que ingresar antes de la media hora por lesión del ex Manchester City, que volvió a resentirse. El uruguayo estuvo listo y a la orden de Flick para suplir una baja en el equipo y no solo le responde al entrenador con buen rendimiento defensivo, también con goles. Una buena señal también para la selección uruguaya a 81 días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El gol de Ronald Araujo para Barcelona ante Rayo Vallecano