Dónde ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por la fecha 29 de LaLiga de España este domingo 22 de marzo

El Real Madrid recibirá este domingo 22 de marzo de 2026 al Atlético Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 29 de LaLiga de España, encuentro que se comenzará a jugar a partir de las 17:00 de Uruguay.

Será un derbi de Madrid alterado por algunas ausencias de peso, pero el equipo local intentará llevarse los tres puntos, buscando acercarse al FC Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga.

Hasta el momento, con 28 partidos jugados, el campeonato en España está así:



FC Barcelona - 70 puntos Real Madrid - 66 puntos Atlético Madrid - 57 puntos Villarreal - 55 puntos

Barcelona, por su parte, jugará a primera hora el mismo domingo frente al Rayo Vallecano.

En qué canal ver en vivo Real Madrid vs. Atlético Madrid

Este choque a disputarse el domingo se podrá ver desde Uruguay a través de Disney+ Premium y ESPN.

Para ver Real Madrid vs. Atlético Madrid desde Estados Unidos, el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV.

Para ver al Real Madrid desde México, el partido irá por Sky Sports Mexico, Sky+ y también por izzi.

Real Madrid recupera a Mbappé, pero pierde a Courtois

El francés Kylian Mbappé completó un nuevo entrenamiento intenso, demostrando que está totalmente recuperado del esguince de rodilla que le obligó a parar hace un mes, y aumenta sus opciones de titularidad en el derbi ante el Atlético, como Álvaro Carreras, una vez superada su dolencia de gemelo.

Las buenas noticias para Álvaro Arbeloa a dos días del derbi del Santiago Bernabéu las representan Mbappé, Carreras y Raúl Asencio, que por segundo día consecutivo trabajaron en la dinámica de grupo. También lo hizo Jude Bellingham, que apura para poder regresar a una convocatoria con opciones de minutos, pero pocas de iniciar el partido.

Kylian Mbappé y Vinicus Junior celebran con el Real Madrid. Foto: AFP.

Fue el segundo día sin Thibaut Courtois, que será baja más de un mes por una lesión muscular, y con el foco en Andriy Lunin, que ocupará su puesto ante el Atlético de Madrid de inicio, tras jugar la segunda parte ante el Manchester City.

También apunta a ser titular Federico Valverde, que viene de brillar en la Champions League.

Mientras tanto, los lesionados Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes fueron las ausencias en el grupo este viernes, trabajando en sus respectivos planes de recuperación, todos descartados para el derbi.

Bajas en el Atlético de Madrid

Por su parte, el Atleti ya enfoca el derbi de este domingo contra el Real Madrid, con las dudas aún de Marc Pubill y Jan Oblak, que siguieron con su trabajo de recuperación en la sesión de este jueves, al igual que Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, que están descartados para el choque en el Bernabéu.

La evolución de Pubill, que se quedó fuera del once contra el Tottenham por unas molestias en las costillas, determinará si puede estar o no disponible para el duelo de este domingo, con el entrenamiento de este sábado como un momento definitivo para comprobar si está apto para el derbi, al igual que ocurre con Oblak, con una distensión muscular que lo ha dejado fuera de los dos últimos encuentros.

Jan Oblak está en duda para el derbi frente al Real Madrid. Foto: EFE

El portero esloveno, que no jugó contra el Getafe ni contra el Tottenham por ese motivo, es seria duda ante el Real Madrid, una vez que este viernes tampoco hizo nada de trabajo sobre el césped ni de portería, con lo que Juan Musso se perfila de nuevo como su sustituto bajo palos.

Tanto Pablo Barrios, fuera de once de los últimos doce partidos de su equipo por dos lesiones musculares, como Rodrigo Mendoza, que se ha perdido los tres últimos choques por un esguince de tobillo, están descartados para el derbi de este domingo.

Con información de EFE