Los elogios de Seedorf a Valverde fueron virales, pero en su momento dijo: "Él no va a jugar en Real Madrid"

En medio de un momento complicado para el Real Madrid, el uruguayo Federico Valverde, uno de los capitanes del equipo, sacó adelante al equipo. Un gol agónico para la victoria ante Celta de Vigo después de caer ante Getafe en LaLiga de España y un inolvidable hat-trick en el partido de ida en el Bernabéu frente a Manchester City para encaminar la serie de Champions League que terminó clasificando a los españoles a los cuartos de final. El Pajarito se ganó muchos elogios, entre ellos los de Clarence Seedorf, que lo dirigió en Deportivo La Coruña, pero aunque sus declaraciones se hicieron virales, el archivo y los número no respaldan al neerlandés.

Luego del 3-0 en el partido de ida, gracias a los tres goles del uruguayo, el Real Madrid volvió a quedarse con el triunfo en Manchester por 2-1 luego de un doblete de Vinicius Junior después de que Erling Haaland igualara transitoriamente el partido.

Valverde, jugando más cerca del área rival, mostró su mayor potencial con una serie para el recuerdo y confesó que el partido en el Santiago Bernabéu fue el mejor de su carrera. "Le he mandado un mensaje. Le he dicho que es una pena que no tenga el pasaporte brasileño”, dijo Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil, que dirigió al Pajarito en su anterior etapa en el equipo Meregue.

De repente el uruguayo, que ha jugado en cada posición donde el Real Madrid lo ha necesitado, recibió toda la atención que merece. Uno de los que sorprendió con sus elogios fue el neerlandés Clarence Seedorf, exjugador del Real Madrid y entrenador de Valverde en Deportivo La Coruña, cuando el Pajarito había llegado al equipo Merengue desde Peñarol y había sido cedido.

"Eran tan obvio su talento", dijo Seedorf tras el partido ante Manchester City en Inglaterra

Consumada la clasificación de Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League, Seedorf contó una anécdota de cuando dirigió a Valverde. "Me sorprendió, lo dirigí cuando tenía 18 años. En los primeros quince minutos hicimos algo de posesión y le dije a mi asistente, ¿quién es este chico? 'Valverde'. No me dijo que venía del Real Madrid. Le dije: 'Ok, ponlo en la lista de los titulares para el próximo partido, los otros diez después lo vemos'. Era tan obvio su talento. No era ni cerca de lo que fue ayer (por el partido ante Manchester City), pero su potencial era increíble. Estoy muy orgulloso de él".

Seedorf KNEW Valverde was going straight to the top 🔝👏 pic.twitter.com/op1JJ8iKM1 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) March 17, 2026

"Él no va jugar en el Real Madrid (...)", había dicho el neerlandés en el Mundial de Rusia 2018

Las declaraciones de Clarence Seedorf se volvieron virales y recibió tantos elogios como el Pajarito, pero los números y una participación suya en televisión brasileña durante el Mundial de Rusia 2018, no respaldan sus dichos. Valverde había quedado fuera de la convocatoria de Oscar Washington Tabárez para la selección uruguaya y el neerlandés, que habla fluido el portugués por haber jugado en el Brasileirao, ya había recordado en aquella ocasión el paso de Valverde por Deportivo La Coruña.

"Había un joven uruguayo en Deportivo La Coruña, prestado de Real Madrid, pero el no va a jugar en el Real Madrid. O llegás allá preparado o si tenes suerte, te llevan a un equipo como, Porto, un equipo para madurar. Pero si no lo haces bien, tienes a otros ahí prontos para quedarse con tu lugar", dijo Seedorf en un video que compartió el periodista uruguayo Pablo Cabrera en X (ex Twitter).

Después de que Fede Valverde convirtiera el hat-trick ante Manchester City por el partido de ida de los octavos de final de Champions League, Seedorf vovlió a coincidir con el uruguayo, como comentarista, en zona mixta. Solo le dedicó elogios.

"Cuando trabajamos juntos años atrás te dije que tenías coas de Kroos. Mirá hoy cómo estamos", le dijo Seedorf al Pajarito, que comentó que en aquel momento no se lo creía y le agradeció al neerlandés. "Increíble, enhorabuena", le dijo su exentrenador.

Con Seedorf como entrenador: Valverde solo fue titular dos veces

El neerlandés dirigió al Deportivo La Coruña en 2018, campaña en la que el equipo descendió. Llegó a ser el entrenador durante 25 partidos y Federico Valverde, que tuvo una lesión en la rodilla, solo estuvo a la orden en nueve de ellos. El Pajarito participó de seis encuentros y solo fue titular en dos oportunidades. Completó 203 minutos en seis apariciones, habiendo estado disponible en nueve encuentros. Un promedio de 22,5 minutos por partido.

La primera vez que Seedorf lo puso cmoo titular, en la derrota 0-1 con Betis en febrero de 2018, Valverde jugó solo 18 minutos y salió lesionado. Se perdió siete partidos, fue suplente al siguiente y volvió a tener minutos en la victoria 3-2 ante Athletic Bilbao, ingresando para completar 32 minutos.

Luego, el uruguayo fue suplente duarante tres partidos más. Jugó solo siete minutos en el empte sin goles ante Sevilla, media hora en la igualdad ante Leganés y no ingresó ante Barcelona. Sus últimos dos partidos al mando de Seedorf fueron un empate 1-1 con Celta en el que jugó 45 minutos, siendo suplente, y una titularidad en la derrota 2-4 frente a Villarreal; el último partido del neerlandés en Deportivo La Coruña.