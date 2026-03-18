Champions en vivo: el Galatasaray de Lucas Torreira cae y Atlético de Madrid empata y sella su pasaje a cuartos

Este miércoles se definen los últimos clasificados a los cuartos de final de la Champions League: desde la hora 17:00 se medirán Tottenham contra Atlético de Madrid (ESPN 5 y Disney+), Liverpool frente a Galatasaray (ESPN y Disney+) y Bayern Munich contra Atalanta (ESPN 2 y Disney+).

Liverpool 4-0 Galatasaray

El equipo inglés logró igualar la serie rápido tras una jugada preparada desde un tiro de esquina por parte de Dominik Szoboszlai en el minuto 25. Con esto la llave quedó 1-1 y, además, Liverpool tuvo un penal que falló Mohamed Salah.

En el segundo tiempo el Liverpool pisó el acelerador, ya que llegaron los tantos de Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch y Salah.

Tottenham 2-2 Atlético de Madrid

Kolo Muani abrió el marcador en el minuto 30, en tanto que en el complemento apareció Julián Álvarez en toda su expresión para darle el empate al conjunto español y dejar el global 6-3 a favor del visitante. Sin embargo, los ingleses se volvieron a poner arriba en el tanteador por medio de Xavi Simons en el minuto 52.

Los dirigidos por Diego Simeone no aflojaron y alcanzaron el empate a través de David Hancko en el minuto 75. Esto obligaba a los locales a tener que marcar tres goles para poder igualar la serie y así llevarla al alargue.

Bayern Munich 3-0 Atalanta

El equipo alemán sabía que tenía una tarde bastante tranquila luego de su victoria 6-1 en la ida ante Atalanta en Italia, pero en Alemania la historia comenzó de la mejor forma con un doblete de Harry Kane (25' y 54') y Lennart Karl (56').

Los demás clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Federico Valverde celebra con Vinicius el segundo gol del Real Madrid ante el Manchester City. Foto: AFP.

Este martes se clasificaron cuatro equipos para los cuartos de final de la Champions League y uno de ellos llevó a cabo una gran remontada como fue el caso de Sporting Club. El elenco portugués goleó 5-0 al Bodo/Glimt para seguir con vida en el certamen tras la dura caída en la ida por 3-0. En el local se lució el uruguayo Maximiliano Araújo, quien convirtió el 4-0.

Real Madrid, por su parte, selló su pasaje a la siguiente fase. Luego de su gran victoria por 3-0 en el Santiago Bernabéu (gracias al triplete de Federico Valverde), el Merengue venció 2-1 a Manchester City para avanzar con un global de 5-1.

Otro que continúa en el certamen es el vigente campeón, París Saint Germain (PSG), al derrotar en Londres a Chelsea por 3-0 y clasificar con un global de 8-2.

Asimismo, Arsenal, líder de la Premier League, accedió a los cuartos de final de la Orejona tras vencer 2-0 a Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium tras lo que fue el 1-1 en la ida.

Uno que selló su pasaje este miércoles fue el Barcelona, que tuvo Ronald Araujo ingresando en el minuto 22 por el lesionado Eric García, al vapulear 7-2 al Newcastle.