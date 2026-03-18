Barcelona vs. Newcastle en vivo por Champions: vuelve Eric García y Ronald Araujo estará en el banco en Barça

Este jueves quedarán definidos todos los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League y el primer partido de la jornada será el que disputen Barcelona y Newcastle en España, con la serie igualada 1-1 después del empate en St. James Park en el partido de ida. En aquella ocasión el uruguayo Ronald Araujo fue titular, pero esperará en el banco en la vuelta tras el regreso de Eric García.

El Barça, que no cuenta con Alejandro Balde, Jules Kounde, Andreas Christensen y Frenkie de Jong, sí tendrá el regreso de García que ocupará el lateral derecho en un partido que, según el entrenador Hansi Flick, deberá ser perfecto si el equipo blaugrana quiere avanzar a los cuartos de final como ya lo hizo el Real Madrid, superando a Manchester City.

"Sabemos que puede pasar de todo en el fútbol. Esto puede cambiar mañana, pero somos positivos y optimistas, porque tenemos calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero tenemos que mejorar y deben regresar algunos jugadores de sus lesiones. Esto último es importante de cara al próximo mes", manifestó el director ténico del Barcelona.

Su colega inglés, Eddie Howe, ve al Newcastle de la misma manera y sabe que están frente a un partido, y serie, que puede definirse por detalles. "Nuestros últimos partidos han sido muy sólidos y siento que estamos alcanzando nuestro mejor nivel justo en el momento adecuado. Aun así, mañana necesitaremos que todo nos salga a favor: sabemos lo bueno que es el Barcelona, no subestimamos la magnitud del desafío, pero al mismo tiempo creemos plenamente en nosotros mismos", dijo el entrenador del Newcastle.

Barcelona vs. Newcastle: alineaciones confirmadas

Día. Miércoles 18 de marzo

Hora. 14:45

Torneo. Champions League, octavos de final

Transmiten. ESPN/Disney+

Barcelona. Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Robert Lewandowski.

DT. Hansi Flick

Newcastle. Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga; Harvey Barnes.

DT. Eddie Howe