El gesto de Trincão con Maxi Araújo: fue elegido figura del partido de Champions y le regaló el premio al uruguayo

Otra vez un uruguayo brilló en la UEFA Champions League: Maximiliano Araújo fue figura en la impresionante goleada del Sporting de Portugal 5-0 sobre el Bodø/Glimt de Noruega por octavos de final. El equipo noruego había ganado 3-0 el partido de ida, pero en Lisboa el Sporting descontó los tres goles y lo dio vuelta en el tiempo extra, con un gol del uruguayo que fue nada menos el que sirvió para pasar al frente en la eliminatoria, a los 2' del alargue.

Maxi Araújo no estuvo en la goleada en contra de la ida por acumulación de tarjetas y en la vuelta, más allá del gol, fue determinante. Jugó de lateral izquierdo y se adueñó de la banda con un despliegue físico enorme, y salió ovacionado por todo el Estadio José Alvalade en el segundo extra.

Con dos asistencias, el mediocampista portugués Francisco Trincão fue elegido como la figura del partido y recibió el típico trofeo con forma de pelota de la Champions. Pero cuando llegó al vestuario, tuvo un gesto con el uruguayo, quien a su entender había sido la verdadera figura del encuentro: le regaló el trofeo en medio de los festejos por la clasificación a cuartos de final.

ESTE GRUPO 💚💚💚 Trincão 🤝 Maxi pic.twitter.com/KDDZUhLh3f — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

El partido de Maxi Araújo

Rui Borges, DT del Sporting, lo puso de lateral izquierdo y respondió con varias contribuciones defensivas, fue fundamental para detener el juego directo del equipo noruego, y además coronó una noche de ensueño, con el gol que dio vuelta la historia, a los dos minutos del tiempo suplementario.

Si bien Maxi fue probado en varias posiciones de la banda izquierda en la temporada, la posición de lateral fue la más usada por el equipo portugués, con 27 encuentros en ese sector de la cancha. En Champions tuvo su mejor producción, anotando los dos goles que anotó como lateral (el otro frente a Juventus), y encima registró una asistencia.

En los primeros minutos del alargue Araújo, que fue figura por su recorrida por banda izquierda, convirtió en los primeros minutos del alargue, tras una buena jugada del equipo precisamente por ese sector, donde Trincão asistió al uruguayo, que con un buen remate de pierna izquierda, anotó al primer palo.