Felipe Cairus: las “claves” del Racing líder y el motivo que lo llevó a “llorar sin parar” en su festejo de gol

Tras un tiro de esquina, la pelota quedó en el área y terminó adentro del arco de Boston River. Felipe Cairus (25) salió a festejar su gol y rompió en llanto en el Campeones Olímpicos de Florida. “Me emocioné mal, no pude parar”, le confesó el mediocampista de Racing a Ovación. Tuvo una sentida razón: el fallecimiento de su padre.

Su papá murió en noviembre del año pasado y ya se había terminado la actividad para el conjunto de Sayago. “No fue fácil”, soslayó.

La vuelta para Cairus no fue una tarea sencilla por ese tema, ya que su padre era una persona incondicional que “iba a todas las canchas” donde él jugara. Recordó lo complejo que fue jugar los primeros encuentros del año en la Copa de la Liga AUF, torneo de verano y amistoso.

“En los días previos a los primeros partidos de este campeonato de verano (Copa de la Liga AUF), estaba en casa y me largaba a llorar porque sabía que mi padre no iba a estar y él siempre estuvo desde que fui chico. Fue algo difícil de asumir y no lo podía creer. Son cosas de la vida que ya he ido superando y he trabajado para eso”, enfatizó el exjugador de Nacional.

Cuando vio que su tiro fue gol, la emoción le ganó por completo y se dejó llevar en el campo de juego de Florida. “No había convertido desde que mi padre se fue. Ahí, como que algo me cayó y me puse mal. Me emocioné y no pude parar”, rememoró el volante. Fue, para Cairus, una especie de desahogo por lo que vivió en estos últimos cuatro meses. Cuenta con el respaldo de su familia y ahora espera poder seguir adelante con su carrera.

La levantada de Racing tras el duro golpe en Copa Sudamericana

Felipe Cairus, el autor del gol de Racing ante Boston River. Foto: racingcluburu en Instagram.

El pasado jueves 5 de marzo Racing sufrió un golpazo: cayó 1-0 contra Boston River y quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. “Fueron dos días difíciles”, contó Cairus. “El viernes ir a entrenar después de haber perdido ese partido y el sábado teníamos que arrancar con la manija para jugar de vuelta el domingo”, agregó.

Esa “manija” -o motivación- sirvió porque enfrentaron a Cerro en el Parque Roberto y se adjudicaron la victoria por 1-0 con un gol en la hora de Bautista Tomatis. “Sabíamos que si perdíamos de vuelta iba a ser para más caos”, sostuvo.

Las claves de Racing para ser uno de los líderes del Torneo Apertura

Ramiro Brazionis y el festejo de los jugadores de Racing frente a Nacional. Foto: Natalia Rovira.

Racing es uno de los tres punteros del Torneo Apertura —junto a Deportivo Maldonado y Peñarol— con 13 puntos. Cairus comentó las claves del equipo de Cristian Chambian para ser uno de los líderes en un torneo que está siendo muy parejo.

“Las principales claves que hablamos siempre —que el cuerpo técnico nos las hace saber— son: la actitud, ser intensos, recuperar rápido la pelota y ser verticales. Esas son nuestras principales características”, afirmó.

La Escuelita está arriba, pero Cairus no se deja engañar y sabe que el sábado ante Liverpool, a la hora 10:00, en el Roberto deben ganar por su gran meta: “Quedar entre los ocho primeros de la Tabla Anual a fin de año”. Lo que les dará un pasaje a una copa internacional.

El volante marcó un matiz. “Vamos a ir partido a partido y veremos si estamos con chances de ganar un torneo corto; de ser así obviamente nos vamos a agarrar con fuerza y no vamos a dejar pasar esa oportunidad”, concluyó.