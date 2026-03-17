Tacuarembó y La Luz igualaron y cerraron la primera fecha de la Segunda División: resultados y próxima fecha

Se completó la primera fecha de la Segunda División Profesional con el empate entre Tacuarembó y La Luz en el estadio Raúl Goyenola por el Torneo Competencia que dejó cuatro empates en seis partidos, dando muestra de lo reñido que será el camino al ascenso esta temporada.

La fecha arrancó el sábado y terminó este martes en el norte con una verdadera muestra de carácter del equipo de Bernardo Giordano, un plantel joven pero que con mucho resto físico pudo hacerle frente al conjunto dirigido por Julio Fuentes que se armó para pelear por el ascenso, pero se terminó conformando con el empate en los minutos finales.

Cuando corrían 26 minutos del encuentro, el Tacua abrió la cuenta con una buena transición en ataque. Dos jugadores del Rojo pudieron más que cinco del Merengue, que retrocedían mientas que Lucao Da Silva resolvió un envió largo y habilitó a Axel Perdomo que, cuando se estaba quedando sin ángulo, remató de derecha y la pelota ingresó entre el palo y el arquero Nicolás Forastiero.

La alegría para el equipo local no duró mucho porque a los 34 minutos La Luz, que había mostrado mejor trato de pelota, encontró el empate. Alejandro Prieto saltó más alto que todos en un córner y marcó la igualdad que se mantuvo el resto del partido.

Para el complemento, la protagonista del partido fue la lluvia torrencial que cayó sobre el Goyenola y cuyo césped aguantó de buena forma. Tacuarembó hizo un gran desgaste físico y de esa manera, siendo un plantel joven, estuvo a la altura de un debut difícil. Incluso supo suplir la expulsión de Álvaro San Emeterio cerca del final del partido.

Resultados de la primera fecha del Torneo Competencia:

Paysandú 0-2 Colón

River Plate 1-3 Oriental de La Plaz

Rentistas 0-0 Plaza Colonia

Uruguay Montevideo 1-1 Fénix

Huracán 1-1 Atenas

Tacuarembó 1-1 La Luz

Fecha libre: Cerrito y Miramar Misiones

Próxima fecha: así se juega la segunda fecha del Competencia

Sábado 21 de marzo

16:00 | Parque Palermo

Cerrito vs. Atenas

Domingo 22 de marzo

10:00 | Estadio Luis Tróccoli

Uruguay Montevideo vs. Huracán

14:00 | Parque Capurro

Fénix vs. La Luz

16:00 | Parque Palermo

Miramar Misiones vs. Plaza Colonia

21:00 | Parque Palermo

Oriental de La Paz vs. Colón

Lunes 23 de marazo

16:00 | Parque Saroldi

River Plate vs. Rentistas