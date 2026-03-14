Boston River 0-0 Racing en vivo por el Torneo Apertura: el Sastre anhela su primera victoria

Boston River se enfrenta ante Racing este sábado desde las 17:00 horas en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. Los dirigidos por Israel Damonte, que vienen de caer 1-0 ante Liverpool en el Estadio Campeones Olímpicos, pretenden reponerse recibiendo a La Escuelita, que en su último compromiso venció 1-0 a Cerro en el Parque Roberto.

En las primeras cinco fechas los dirigidos por Cristian Chambian acumularon siete unidades, mientras que el equipo de Israel Damonte apenas tiene dos y aún no conoce la victoria.