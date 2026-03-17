Defensor Sporting tendrá al menos tres bajas para enfrentar a Nacional, que no contará con Gómez ni Silvera

Se vienen dos fechas claves para Defensor Sporting en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y el Tuerto, que no consigue una victoria hace cuatro partidos, tendrá al menos tres bajas para enfrentar a Nacional en la antesala al clásico con Danubio.

El próximo viernes a las 21:30 en el estadio Luis Franzini, el equipo violeta será local del tricolor por la séptima fecha del Apertura, que lo tiene en la novena posición con ocho puntos mientras que el Bolso está una colocación más arriba con dos unidades más.

El Tuerto no gana desde que derrotó a Cerro Largo como local el 20 de febrero y luego tuvo el primer cimbronazo de la temporada. Cayó 1-0 ante Montevideo City Torque en el Charrúa por la cuarta fecha del Apertura y, cinco días más tarde, el Ciudadano lo eliminó en sus aspiraciones de meterse en la fase de grupos de la Sudamericana.

Luego de ese golpe al mentón, los dirigidos por Román Cuello sumaron un empate sin goles ante Central Español y vienen de caer ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel. Son cuatro partidos sin ganar y además, sin convertir goles. Pero ese no es el mayor problema de Defensor Sporting.

NACIONAL El equipo tricolor, que dirige Jadson Viera, tendrá al menos dos bajas para jugar frente a Defensor Sporting el próximo viernes a las 21:30 en el estadio Luis Franzini. Maximiliano Gómez fue expulsado en el último partido ante Wanderers y se confirmó que Maximiliano Silvera sufrió un desgarro.

Para el partido ante Nacional por la séptima fecha y en la previa al clásico con Danubio en Jardines del Hipódromo en la próxima etapa, el Tuerto tendrá al menos tres bajas en el equipo. En el partido ante Montevideo City Torque por Sudamericana, el volante Germán Barrios, que hace un buen tandem en el doble cinco junto a Mauricio Amaro, salió lesionado luego de un choque con un rival y desde entonces no ha vuelto a jugar. No estará a la orden para el partido ante Nacional y su lugar, como hasta el momento, seguramente lo ocupe Lucas Paul de los Santos.

Germán Barrios, de Defensor Sporting, en el partido ante Cerro Largo por el Apertura. Foto: @DefensorSp

Las otras dos bajas para Román Cuello tienen que ver con el último partido que fue derrota 1-0 ante Deportivo Maldonado. A los 19 minutos del encuentro Xavier Biscayzacú, extremo zurdo con buen uno contra uno y que también puede atacar por el centro del campo, cayó lesionado y tuvo que dejar su lugar a Nicolás Wunsch. Por el gesto del número 10, podría ser un desgarro y, según consultó Ovación con fuentes del equipo violeta, esperan los resultados de la resonancia este miércoles para confirmar la entidad de la lesión.

La tercera baja de Defensor Sporting para los compromisos ante Nacional y Danubio tiene que ver con Juan Pablo Goicochea. El peruano se fue expulsado en el último partido por recibir una doble amonestación cuando transcurría media hora del encuentro. No estará ante la Franja porque fue convocado por la selección de Perú para la doble fecha FIFA.

Ante Deportivo Maldonado, Lucas Machado fue el arquero del Tuerto y cumplió con una muy buena tarea. Defensor Sporting decidió cuidar a Kevin Dawson, que tuvo algunas molestias en los partidos previos, antes de una seguidilla de partidos importantes. Se espera que el arquero, habitualmente titular, pueda volver a estar a las órdenes.