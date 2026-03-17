Dura baja en Nacional: Maxi Silvera sufrió un desgarro y se suma a la ausencia de Maxi Gómez ante Defensor

Maximiliano Silvera, futbolista de Nacional, sufrió un desgarro muscular en el gemelo y no estará disponible para visitar a Defensor Sporting el próximo viernes por el Torneo Apertura, de acuerdo a lo que informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

El delantero de 28 años, que viene de anotar su primer gol en el tricolor frente a Wanderers en el Gran Parque Central, comenzará su proceso de recuperación, que le llevará un lapso estimado de 20 días.

El atacante registra siete partidos desde que pactó su arribo al Bolso en enero del 2026. Lleva 451 minutos en cancha y venía de tener su mejor rendimiento en el club durante el cruce ante el Bohemio. Fue clave con su cuota goleadora y también por el esfuerzo que aportó a la hora de recuperar la pelota.

El entrenador Jadson Viera, que ya no tenía a disposición a Maxi Gómez para este compromiso a raíz de la roja que recibió en el último compromiso, ahora también deberá suplir a Silvera, que venía de ser titular en ofensiva junto con el "9" y Nicolás "Diente" López.

Maxi Gómez celebrando un gol con la camiseta de Nacional por el Torneo Apertura. Foto: Darwin Borrelli.

De esta manera, Gonzalo Carneiro, que hasta el momento no ha sido titular en lo que va del Apertura, puede llegar a tener su oportunidad desde el arranque, y habrá que ver de qué forma rearma el equipo el técnico.

Los futbolistas de Nacional que están en sanidad

Sebastián Coates tras lesionarse en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Además de Maxi Gómez, el tricolor también tiene en sanidad al lateral Juan Pintado, quien sufrió una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho, de acuerdo a lo que comunicó Nacional el 11 de marzo.

Por su parte, el capitán Sebastián Coates está en recuperación por un "desgarro muscular en isquiotibiales de muslo derecho".