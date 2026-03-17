¿De juveniles o de Primera? El cruce entre Nacional y Peñarol por un antiguo clásico y qué argumenta cada parte

Una publicación de la Comisión de Historia de Peñarol reavivó la polémica con Nacional respecto al historial clásico. “Corrección en el historial clásico. Luego de investigarlo a fondo, podemos asegurar que el partido frente a Nacional del 5/2/1959, no correspondió a Primera División”, posteó el aurinegro en redes sociales sobre el partido que terminó 3-1 a favor del tricolor.

Y añadió: “Historial corregido: 572 jugados, 201 victorias de Peñarol, 188 empates y 183 victorias de Nacional”. Junto con la publicación, el Mirasol compartió un documento en el que da sus argumentos con una captura de pantalla de una información subida por la página web Atilio.uy: “Finalmente, en los últimos días, la base de datos históricos del Club Nacional de Football (Atilio.uy), en su nueva sección de Formativas, reconoció que estos partidos correspondían a su Segunda División (actual Tercera), que disputó el Campeonato Cuadrangular Juvenil “Oscar Velo””.

Ovación dialogó con Federico Viana, presidente de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional, para conocer su visión sobre este tema: “Claramente fue un error de interpretación de la persona que subió la información (a la página Atilio). Eso fue un clásico similar al torneo de la Copa de la Liga AUF que se jugó este año. Es un torneo de verano, de Primera División y algunos equipos jugaron con juveniles, entre ellos Nacional y Peñarol, en este torneo de la liga y en aquel momento también jugaron con juveniles. Los equipos menores, Rampla Juniors y Liverpool, claramente eran todos jugadores mayores. De hecho, estaba Alberto Kulys en Rampla que tenía 30 años, quien difícilmente pudiera ser un juvenil. Es más, Peñarol presentó jugadores que también eran mayores, no tengo la edad de todos, pero sí la de Julio César Toja, que tenía 24 o 25 años, y la de Nelson Cancela, que tenía 28. Difícilmente un partido de Tercera División podía haber presentado jugadores de esa edad”.

Federico Viana, presidente de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

En este sentido profundizó: “Fue un error involuntario de interpretación de la persona que cargó esos datos, vio que hacían referencia a juveniles, porque es verdad, se hace referencia a juveniles, eso es innegable, pero en los hechos no fue de juveniles. ¿Sabés de dónde saqué que Cancela y Toja tenían la edad que tenían? De la propia página de Peñarol. ¿Cómo en un campeonato que es para juveniles permiten que jueguen futbolistas mayores? Y aparte, el hecho de que nosotros erróneamente lo hayamos incluido por un error de la persona que cargó la información no convierte un torneo que se jugó hace más de 70 años en oficial, ni mucho menos en un torneo de Tercera División”.

En su argumentación, Peñarol afirma que el 6 de febrero de 1959 el primer equipo del club se encontraba disputando un amistoso ante Universitario en Lima. Al respecto, Viana explicó por qué no está de acuerdo: “Muchas veces se ha dado en el pasado, hoy en día no, que los equipos están en el exterior y acá juega un equipo, que es el de Primera División. Rampla Juniors y Liverpool jugaron con futbolistas de Primera, e inclusive en Peñarol había jugadores que eran mayores de edad. ¿Qué es lo que te define que un torneo sea o no juvenil? La limitación de edad. ¿En la Copa de la Liga AUF hubo limitación de edad? No. En aquel momento tampoco hubo una limitación, no tengo el reglamento, pero si veo que la mayoría de los equipos tenían jugadores que eran mayores, evidentemente no estaba amparada en el reglamento la limitación de edad”.

Viana puso dos ejemplos puntuales para fundamentar su postura: “Nacional estuvo de gira en 1925 y jugó acá el Campeonato Uruguayo. ¿Con qué equipo lo hizo? Con un equipo de juveniles. ¿Y eso era un partido de Tercera División? No, era un partido de Primera División. La Copa de la Liga AUF, que si hubieran llegado a jugar la final Nacional y Peñarol lo hubieran jugado el mismo día que se jugaba la final de la Supercopa Uruguaya, ¿qué era? ¿El partido de la Supercopa era Primera División y el de primera hora hubiera sido de juveniles? No. Era un torneo oficial de Primera División y otro torneo, en este caso amistoso, de Primera también”.

A modo de cierre, fue autocrítico: “Yo soy el responsable de todo lo bueno y malo que pasa en la Comisión de Historia. El compañero que lo subió es nuevo y no manejaba esa información del Torneo Oscar Velo. Es más, cometió dos errores que yo se los marqué: uno es lo de Tercera División y el otro es que está puesto como oficial”.

Un argumento presentado por Peñarol

Peñarol muestra la Memoria y Balance de Nacional y añade: “En su listado de partidos, se mezclan los de Primera y los de Segunda en una misma sección,

no especificando a qué categoría le asignaban el Torneo Oscar Velo”. Y agrega: “Sin embargo, en el detalle de partidos disputados en Primera por su plantel, no figuran algunos de los que fueron titulares en el clásico del 05/02/1959, dejando en claro que no lo consideraron un partido de Primera división. Tales son los casos de Calcagno, La Cruz y Campanella”.

El cambio de Nacional en su página web

“Soy el responsable de todo lo bueno y malo que pasa en la Comisión, obviamente con mis compañeros, pero reconozco que era prácticamente imposible que me pusiera a revisar todo”, expresó Viana sobre la descripción que subieron en primera instancia, que decía: “Campeonato Cuadrangular Juvenil ‘Oscar Velo‘ y pasó a ser: “Torneo Cuadrangular Oscar Velo ‘Copa Anda‘”.

En este sentido, se solidarizó con el compañero que se encargó de subir la información a la página Atilio: "Pero son cosas que pasan, él ha trabajado mucho en la comisión y también se lo subrayé”.

Qué decía un diario de la época sobre esta competencia entre Nacional y Peñarol

Una crónica publicada en el diario de la época denominado Bien Público se refería a la competencia en cuestión de la siguiente manera: “En la noche de hoy dará lugar en el estadio del Club Atlético Liverpool el Torneo Cuadrangular Juvenil Oscar Velo con la participación de los dueños de casa y los equipos de Nacional, Peñarol y Rampla Juniors”, afirmaba destacando al talento joven.

La comparativa de Viana con la Copa de la Liga AUF

“Volviendo al ejemplo de la Copa de la Liga 2026, si hubiéramos llegado a la final era posible y se iba a jugar en simultáneo prácticamente a la Supercopa, ¿y dentro de 50 años el que lo ganara podía cuestionar que eso no era de Primera? Liverpool y Rampla jugaron con futbolistas de Primera. Si revisás las alineaciones de 1959, encontrás a la mayoría de los que jugaron”, dijo Viana.