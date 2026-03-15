El ascenso de Tomás Viera en Nacional: su muestra de carácter estrenando titularidad y el halago de Perchman

En un partido bisagra para Nacional y para su entrenador Jadson Viera, un juvenil sacó pecho y demostró que está para competir por un lugar fijo en la oncena. Tomás Viera, defensor de 19 años oriundo de Rosario, Colonia, tuvo su oportunidad ante Wanderers al compartir la zaga con Agustín Rogel y fue uno de los puntales del equipo.

Por más que no destaca por su altura, una de sus cualidades principales es la capacidad de salto, y lo dejó claro en los múltiples duelos aéreos que ganó en el Gran Parque Central. Su protagonismo fue elevado, sobre todo en el primer tiempo, donde el trámite fue más de ida y vuelta y el Bohemio pudo aproximarse con mucha claridad.

De hecho, le sacó una pelota de gol a Gonzalo Freitas dentro del área. Cuando ya se aprontaba para rematar, Viera arriesgó su físico tirándose de cabeza para despejar la pelota. De inmediato, se levantó y chocó pecho con pecho con Rogel en forma de arenga, una muestra más de su carácter para jugar.

Tomás Viera en un partido de formativas con Nacional. Foto: @Nacional.

El juvenil le aportó soluciones al entrenador en un momento clave. El tricolor venía de caer 3-1 ante Juventud en Las Piedras con un funcionamiento irregular que había dejado muchas dudas, entre otros motivos por la vulnerabilidad de la defensa.

Paolo Calione no pudo lucirse en un equipo falto de conexiones que sufrió la eficacia ofensiva del pedrense. Esta vez, los dirigidos por Mathías Corujo, Viera transmitió seguridad en todo momento y emitió un mensaje hacia la interna: mientras no esté el capitán Sebastián Coates por lesión, su lugar está bien cuidado.

De hecho, Flavio Perchman, vicepresidente del tricolor, le hizo una mención especial minutos después del pitazo final: “Tomás Viera hizo un gran partido, pero tuvimos varios jugadores a buena altura”. Lo logró en su primer partido oficial como titular, y en el segundo encuentro jugado con el Bolso. El anterior había sido el 12 de octubre del 2025, cuando entró 36 minutos frente a Danubio en Jardines del Hipódromo.

La historia de Tomás Viera, el juvenil que estrenó titularidad en Nacional

Tomás Viera, quien tiene como uno de sus referentes en el puesto a Diego Polenta, excapitán y multicampeón con el Bolso, es dueño de una historia de resiliencia después de superar una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha. Fue el 23 de setiembre de 2024 mientras representaba a la Sub 19 del tricolor ante Progreso en el Complejo La Familia. Venía de representar a la Celeste en la Sub 20 y de ser convocado por Marcelo Bielsa para el cruce de la mayor ante Venezuela por Eliminatorias.

Sin embargo, tuvo que volver a empezar. Pasó por una cirugía, afrontó la recuperación en la sanidad del tricolor y, una vez que le dieron el alta médica, fueron gestionando sus minutos con mucha paciencia. Primero jugó tres partidos con la Tercera División del club hasta que llegó el día de su estreno en la Primera División.

Sabiendo que aún le quedan algunos días de recuperación a Coates tras el desgarro muscular en isquiotibiales de muslo derecho que sufrió en el clásico ante Peñarol, es probable que ante Defensor Sporting juegue Viera. Como factor adicional para una temporada en la que el club tiene varios frentes abiertos, con la prioridad en ir por el bicampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026, Viera es polifuncional ya que también se puede desempeñar como lateral izquierdo, como lo hizo el día de su debut contra la Franja.