El mensaje de Flavio Perchman tras victoria de Nacional: "enorme agradecimiento" a hinchas y cruces en redes

Nacional volvió a la victoria en la noche de este viernes al superar 2-0 a Wanderers por los goles de Maximiliano Silvera y el argentino Tomás Verón Lupi. El conjunto tricolor cortó una racha de dos caídas en fila por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 —el clásico ante Peñarol y la visita a Juventud de Las Piedras—. Y uno de los que tomó la palabra con un mensaje alentador fue el vicepresidente albo, Flavio Perchman.

"Buenos días", inició Perchman en su mensaje en X. "Gracias a los jugadores , gracias al CT (cuerpo técnico) por esta victoria impostergable, pero sobretodo un enorme agradecimiento a los más de 20.000 hinchas que no pararon de alentar durante todo el partido y sobre todo fueron con una energía positiva maravillosa. Vamos por más", concluyó el vicepresidente.

Buenos días

Gracias a los jugadores , gracias al CT por esta victoria impostergable, pero sobretodo un enorme agradecimiento a los más de 20.000 hinchas que no pararon de alentar durante todo el partido y sobre todo fueron con una energía positiva maravillosa.

Vamos por más . — Flavio Perchman (@FlaCePer) March 14, 2026

Fue una semana especial para el mundo Nacional, ya que por esas dos derrotas en fila y el mal funcionamiento del equipo se llegó a poner en duda la continuidad de Jadson Viera al mando del vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Sin embargo, Viera recibió el apoyo para continuar en el cargo y, por ende, el partido frente al Bohemio era sumamente importante para saber si iba a poder seguir siendo el entrenador de Nacional.

Maximiliano Silvera festeja su primer gol con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El mensaje de Perchman tuvo varias interacciones y muchos usuarios le contestaron e hiciero énfasis a sus varias entrevistas con los medios de comunicación. Esto llevó a que el propio vicepresidente de Nacional le respondiera.

"No hables más en la radio dedicate a traer y vender jugadores", le puso un usuario, a lo que el directivo le respondió: "Arriba Fosforito" (por el nombre de la cuenta de ese usuario). Otro le escribió lo siguiente: "No te queremos escuchar más en la radio". En ese sentido, Perchman le contestó: "No pongas la radio yo sigo hablando".

Lo que se le viene a Nacional

Jadson Viera y el diálogo con Ribair Rodríguez en el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Quedó atrás la victoria ante Wanderers y Nacional sabe que se le vienen objetivos importantes para la temporada. El primero será saber qué rivales tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que se definirá el jueves 19 de marzo con el sorteo del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol, partir de la hora 20:00.

Luego tendrá un compromiso importante por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026: visitará el viernes 20 de marzo a Defensor Sporting, desde la hora 21:30. Será un choque importante para Nacional que no tendrá a Maximiliano Gómez, quien vio la roja frente a Wanderers.