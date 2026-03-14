Segunda: de demorarse el inicio del partido por falta de ambulancia al golpazo que sufrió River ante Oriental

En la mañana de este sábado se comenzaba a disputar la continuidad de la primera fecha de la Serie B del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional. Se iban a ver las caras River Plate y Oriental de La Paz en el Parque Saroldi. Sin embargo, ocurrió un problema.

El duelo estaba previsto para que comenzara a partir de la hora 9:45, pero eso no fue así porque se demoró el inicio del juego en el Prado por un motivo: no había una ambulancia. No obstante, esto se solucionó y el partido entre el Darseñero y el Paceño se llevó a cabo.

El que festejó en el Parque Saroldi fue Oriental de La Paz que sumó tres puntos muy importantes: doblegó 3-1 a River Plate. Los goles del conjunto visitante fueron hechos por Cristian Franco, Enzo Vlaeminch y Martín Vallejo, mientras que Inti López había marcado el empate parcial.

Cabe destacar que este viernes comenzó la actividad oficial en la Segunda División Profesional con la buena victoria de Colón, en condición de visitante, sobre Paysandú por 2-0.

Martín González en el partido entre Paysandú y Colón. Foto: @SegundaAUF.

El equipo que dirige técnicamente el venezolano Pedro Depablos logró pisar fuerte en tierras sanduceras para sumar tres puntos importantes por la Serie B del Torneo Competencia. El primer tanto del cotejo lo marcó Jairo Guerra tras un fuerte disparó que venció la resistencia del arquero Nazareno Ferreyra.

Ya en el complemento la visita sentenció el juego después de una gran acción de Bruno Airaldi, quien le metió un estupendo pase de tres dedos a Ronald Álvarez para que definiera cruzado y así estampar el 2-0.

Cabe destacar que hay dos ascensos directos en disputa que se los quedarán el primero y el segundo de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, mientras que el tercero se dilucidará a través de unos playoffs.

Así continúa la primera fecha de la Segunda División Profesional

Sábado 14 de marzo

Rentistas vs. Plaza Colonia

17:00.

Estadio Luis Tróccoli

(Serie B)

Domingo 15 de marzo

Uruguay Montevideo vs. Fénix

9:45.

Estadio Luis Tróccoli.

(Serie A)

Huracán vs. Atenas

17:00.

Parque Palermo.

(Serie A)

Martes 17 de marzo

Tacuarembó vs. La Luz

18:00.

Estadio Goyenola.

(Serie A)

