Las Cimarronas se despidieron del Pre Mundial de hockey femenino con una buena victoria ante Gales por 3-0

La selección uruguaya de hockey femenino, mejor conocidas como las Cimarroas, cerró su participación en el Pre Mundial con una sonrisa: superó 3-0 a Gales para quedarse con el quinto puesto en el certamen.

El camino de Uruguay fue el siguiente: el pasado viernes las Cimarronas le habían ganado a Austria por 3-0 en las semifinales por el quinto puesto luego de haber quedado terceras en el Grupo B, donde primero perdieron con India por 4-0, luego le ganaron a Gales por 3-2 y perdieron con Escocia por 3-1 en un partido que era clave para buscar uno de los tres cupos en el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos.

Con esa situación, las Cimarronas, ya sin chances de clasificar al Mundial de este año que se llevará a cabo en Wavre (Bélgica) y Amstelveen (Países Bajos), se midieron ante Gales para definir qué selección se quedaba con el quinto puesto del certamen.

De esta forma, el equipo que dirige el argentino Rolando Rivero comenzó arriba en el marcador gracias al gol que anotó Teresa Viana, mientras que Magdalena Verga estiró la ventaja para el conjunto celeste y Lupe Curutchague decretó el 3-0 final.

El plantel de Las Cimarronas en el Pre Mundial de India

Arqueras. Victoria Bate, Miranda Martínez. Defensas. Florencia Peñalba, Belén Barreiro, Lucía Olascoaga, Martina Rago, Chiara Curcio. Volantes. Elisa Civetta, Clementina Cristiani, Jacinta Curutchague, Manuela Vilar del Valle, Lupe Curutchague, Magdalena Gómez, Manuela Quiñones, Magdalena Verga. Delanteras. Teresa Viana, Agustina Díaz, Agustina Martínez, Paula Pérez, María Eugenia Rodríguez .

¿Cómo se definen los cupos al Mundial de hockey de Bélgica y Países Bajos?

El Pre Mundial de hockey se disputa con dos torneos de ocho selecciones cada uno clasificándose al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 las tres mejores de cada certamen (que se disputan en India y Chile) más el cuarto país que será el de mejor ranking.

En el torneo que tuvo a Chile como sede, el anfitrión consiguió su pasaje junto a Australia —al que le ganó la final en un hecho histórico— e Irlanda como los tres mejores.

En el Pre Mundial de India, las ocho selecciones que pelean por tres lugares son la anfitriona, Gales, Escocia y Uruguay en el Grupo B más Inglaterra, Italia, Corea del Sur y Austria en el Grupo A.