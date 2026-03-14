Nacional busca su pasaje al Final Four de la BCLA, enfrentando a Paisas de Colombia: hora y dónde ver

Los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas tendrán una última parada en Paysandú, donde Nacional buscará ser el cuarto clasificado al Final Four del torneo. El tricolor lidera la serie 1-0 ante Paisas de Colombia, tras ganarle por 97-94, como visitante, en un cierre deluxe de Luciano Parodi.

De ganar, el Bolso obtendrá su boleto a las semifinales, de lo contrario, habrá un tercer y definitivo partido el domingo. Los dirigidos por Álvaro Ponce en el juego 1 estiraron su racha internacional a 13 triunfos consecutivos, y en esta fase se volvieron los únicos imbatidos del torneo.

Hora y dónde ver Nacional vs. Paisas

El juego 2 de los cuartos de final de la BCLA será a las 20:40 horas, en el Estadio Cerrado 8 de Junio. El juego será emitido por DSports y DGO.

Además, fuera de Latinoamérica FIBA lo transmite gratis a través de su canal oficial de YouTube.

Cómo van los cuartos de final

El duelo de brasileños se lo quedó Franca, que fue el primero en cerrar su serie, por 2-1 ante Minas Tenis. El equipo paulista será rival en semifinales, de quien avance entre Nacional y Paisas.

Del otro lado del cuadro, Boca Juniors barrió a Instituto, en la serie que reeditaba la última final de la Liga Nacional de Argentina. De esta forma, se enfrentará a Flamengo, que venció agónicamente en sus dos partidos a Astros de Jalisco de México, el otro equipo que junto al tricolor terminó invicto la fase de grupos. Esta semifinal marcará un duelo con historia reciente, ya que el equipo carioca se impuso en las últimas dos ediciones de la BCLA, en la 2024-25 en la final, y en la 2023-24, en la fase de grupos, donde avanzó junto a Hebraica Macabi, dejando por el camino a los argentinos.

Cómo se juega el Final Four

La instancia final del torneo será en una sede a definir, donde uno de los cuatro clasificados oficiará como local. Las semifinales se jugarán el 18 de abril, a un solo partido, mientras que la final y el tercer puesto, al día siguiente.

Los uruguayos en esta instancia

Desde que se inauguró la BCLA en 2019-20, solo dos uruguayos se metieron entre los cuatro mejores del torneo, Hebraica Macabi en la temporada 2023-24 (fue cuarto tras caer ante Quimsa y Halcones de Xalapa), y Biguá en la 2021-22 (fue segundo al ganarle a Quimsa y perder la final ante São Paulo).

En el torneo antecesor, es decir, la Liga de las Américas, también hubo dos representantes Charrúas en el Final Four: Aguada en 2014, y Biguá en la temporada 2008-09.