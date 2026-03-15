Peñarol ganó, pero sigue en el debe: el Mirasol lidera el Apertura y Diego Aguirre recibió una buena noticia

Ganar parece ser lo más importante y Peñarol pudo cumplir con ese objetivo, aunque lo hizo sin jugar bien, sufriendo un poco y con lo justo. El 1-0 frente a Albion en el Estadio Centenario dejó al Mirasol como uno de los líderes del Torneo Apertura y al final del día, eso es lo que más vale.

Pero claro está que hay que analizar lo hecho por el equipo de Diego Aguirre, o mejor dicho, lo no hecho por el Carbonero, porque la expresión futbolística fue muy pobre más allá del triunfo.

En primer lugar, Peñarol apareció nuevamente con una línea de tres zagueros con Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera que durante muchos momentos se convirtió en línea de cuatro sumándose Franco Escobar al lateral derecho. Así quedó planteada la idea de un equipo que a la hora de atacar intentaba hacerlo con carrileros y volantes buscando crear fútbol para abastecer a Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Pero eso no ocurrió. Arezo no tuvo una sola chance clara frente al arco de Sebastián Jaume. Leonardo Fernández no pudo desnivelar en ningún momento aunque a los 23’ logró meter una gran asistencia: centro medido al área y anticipo de cabeza de Maximiliano Olivera para abrir el marcador.

Un gol, tres puntos, y la primera posición de la tabla: en esos datos cifra su optimismo Peñarol, un equipo que, no obstante el 1 a 0 a favor que obtuvo esta noche contra Albion, volvió a mostrar falencias en un funcionamiento colectivo carente de dinámica, de fluidez y de… pic.twitter.com/mP8H6OrP38 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 15, 2026

El capitán, que anoche volvió al equipo titular, fue clave otra vez con ese gol que salvó el partido porque a partir de ahí, el aurinegro se replegó demasiado y le cedió campo y pelota a un Albion que a pesar de sus muy buenas intenciones, no tuvo profundidad.

Y cuando la tuvo —en dos ocasiones en la primera parte— los goles fueron bien anulado por los árbitros debido a posiciones fuera de juego de los protagonistas.

Maxi Olivera se besa el escudo de Peñarol tras anotar frente a Albion en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Pero el manejo de pelota y la manera de avanzar en el campo de Albion complicó bastante a un Peñarol que para el complemento salió con su clásico 4-2-3-1 porque Diego Aguirre mandó a la cancha a Luis Angulo y a Leandro Umpiérrez sacando a Jesús Trindade y a Gastón Togni, quien no logró desnivelar por la izquierda.

La segunda parte, salvo alguna jugada en la que participó Angulo mostrando algo diferente y un par de atajadas de Sebastián Jaume, el Carbonero no logró desnivelar en absoluto y del otro lado, el Pionero lo buscó, pero solo tuvo una chance clara con un remate de Francisco Ginella que atajó muy bien Washington Aguerre.

Con lo justo, sin jugar bien y con varias carencias en ofensiva, Peñarol retomó el camino de la victoria para seguir en lo más alto del Torneo Apertura y además, con una buena noticia: el equipo no sufrió lesiones, algo que le da un respiro a la Fiera.