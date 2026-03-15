Diego Aguirre descartó un supuesto incidente entre dos jugadores de Peñarol: "Escuché muchas mentiras"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló este sábado en conferencia de prensa tras la victoria 1-0 ante Albion por la sexta fecha del Torneo Apertura e hizo un análisis del rendimiento colectivo del aurinegro.

También descartó un supuesto incidente entre jugadores del plantel principal: "Sin importancia porque se dijo cualquier cosa, a veces pequeñas cosas se hacen unas historias que no existen, escuché muchas mentiras que se repiten y alguno cree que es verdad", inició.

En este sentido profundizó: "Situaciones como esas pasan permanentemente, una fricción o discusión , como en la familia o con cualquiera, pero son situaciones normales. Se exageró y sentí que hubo mala intención porque se dijeron mentiras. Alguna situación pasó, pero no era la historia esa. No era una situación para alarmarse, en un juego de fricción podés generar un lío, pero como he tenido cantidad de situaciones similares a lo largo de la carrera, son cosas normales y no le damos ninguna importancia".

En lo que respecta al análisis del partido, Aguirre acotó: "El triunfo es muy importante porque hay que segur sumando, obviamente que no hicimos un gran partido, pero teníamos que ganar, y contentos por eso. Fue un partido que sufrimos, que nos costó. El rival jugó muy bien y hubo riesgos de perder puntos. Los jugadores se entregaron, nos costó el partido, lo que pasa es que después esto no queda en el recuerdo cuando al equipo esté como todos pensamos definiendo. Son puntos valiosos que los vamos a hacer pesar en el correr del campeonato".

También fue autocrítico sobre el rendimiento que mostraron en el primer tramo del juego: "En el primer tiempo estuvimos muy previsibles, no podíamos romper a los espacios, no generamos situaciones y buscamos velocidad con la entrada de Leandro Umpiérrez y Luis Angulo, encontramos algún espacio pero tampoco pudimos liquidar el partido".