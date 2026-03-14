Nahuel Herrera será operado en España: los detalles de la intervención y un hombre clave en la decisión de Peñarol

Peñarol definió que Nahuel Herrera sea operado en España luego de una reunión que dirigentes del club mantuvieron con la sanidad aurinegra y el representante del jugador de 21 años que en las próximas horas viajará rumbo al Viejo Continente.

Según pudo saber Ovación, en la reunión que este viernes por la tarde mantuvieron el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, el doctor Daniel Zarrillo, el consejero Marcelo Solomita y Edgardo Lasalvia, representante del futbolista, se decidió que Herrera sea operado el próximo jueves 17 de marzo en la ciudad de Madrid.

"Federico Valverde fue quien generó el primer contacto para poder realizar la intervención con un medico consultante del Real Madrid especialista en hombros", le contó a Ovación Ignacio Ruglio agregando que el zaguero Carbonero viajará al Viejo Continente este martes 15 de marzo acompañado por su representante y también por Marcelo Solomita.

Otro dato que confiaron desde la institución Mirasol es que todos los gastos del viaje y de la intervención del jugador serán cubiertos por Peñarol. Además, el representante del jugador —Lasalvia— y el directivo aurinegro —Solomita— cubrirán ellos sus respectivos pasajes y estadías en España.

Por otra parte, se estima que el fin de semana próximo Nahuel regrese a Montevideo para comenzar con su recuperación y la planificación prevé que a mitad de junio tendrá el alta definitiva para volver a competir nuevamente.

El momento de la lesión de Nahuel Herrera durante el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Cabe recordar que al minuto de juego del partido entre Peñarol y Danubio, Nahuel Herrera chocó con Nicolás Azambuja y quedó tendido en la mitad de la cancha tocándose la zona del hombro que se había lesionado el 23 de noviembre de 2025 en el clásico frente a Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

El zaguero nacido en Rosario, Colonia, pidió el cambio en ese momento y desde ahí comenzó a definirse primero si había que intervenirlo quirúrgicamente y luego dónde sería la operación. En pocas horas, el club aurinegro consultó a su departamento de sanidad pero también a varios especialistas en lesiones de hombro y junto al representante y el futbolista se decidió pasar por el quirófano.

Ahora, la noticia que se dio a conocer por estas horas es que finalmente la intervención será en Madrid, ciudad a la que Nahuel Herrera viajará este martes 15 de marzo para llegar el miércoles, operarse el jueves 17 y luego emprender el regreso a Uruguay y ya comenzar el proceso de rehabilitación que le demandará al menos tres meses.