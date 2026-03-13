Confirmados: así quedaron los bombos de la Libertadores y Sudamericana, que se sortearán la semana que viene

La noche del jueves definió a los 64 equipos que integrarán las fases de grupos de la Libertadores y la Sudamericana, conformando de esta manera los cuatro bombos, para el sorteo de las copas, que será el próximo jueves 19. Peñarol y Nacional ya sabían que iban a integrar el bombo 1 del torneo más prestigioso del continente, mientras que Montevideo City Torque y Boston River, el tercero, del segundo torneo en importancia. Por su parte, Juventud, al llegar por las fases previas, integrará el cuarto pote de la Sudamericana, tras caer ante Independiente Medellín.

Recordar que en el sorteo de ambas copas, aplica una reestricción de un equipo por país en el mismo grupo, con la excepción de los que ingresaron a Libertadores por las fases previas, por ej. Deportes Tolima, podrá compartir zona con Santa Fe. Esta última regla no aplica para la Sudamericana, por lo que Juventud, podrá compartir serie con los uruguayos.

Los bombos de la Copa Libertadores:

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Independiente Medellín (Colombia), Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Barcelona (Ecuador).

Los bombos de la Copa Sudamericana:

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil),

Cienciano (Perú), Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará (Ecuador).