Cortito: la piña de Federico Elduayen, ex arquero de Peñarol, al entrenador de Tolima en la Copa Libertadores

Tanto O'Higgins como Deportes Tolima comenzaron su aventura en la Copa Libertadores con la misión de meterse en fase de grupos y ese privilegio fue para el equipo colombiano tras definir como local en un partido que se decidió sobre la hora y generó algunos incidentes una vez finalizado. El uruguayo Federico Elduayen, entrenador de arqueros del equipo chileno, estuvo implicado y agredió al entrenador del Vinotinto.

Los dos empezaron jugando en la segunda fase. O'Higgins avanzó sobre Bahía, después de haber ganado 1-0 en Chile y vencido en los penales en Brasil tras un 2-1 en contra. Por su parte Deportes Tolima tuvo que medirse con el Deportivo Táchira de Álvaro Recoba y también clasificó desde los doce pasos luego de que ambos ganaran por la mínima y como visitantes.

O'Higgins y Tolima jugaron el primer partido el 4 de marzo en Chile y fue victoria para los locales por 1-0 gracias al gol de Francisco González. En la vuelta en Colombia, Junior Hernández adelantó al Vinotinto en el primer tiempo y el marcador se mantuvo hasta los últimos minutos del encuentro, cuando parecía que se definía por penales, pero un contragolpe sentenció la suerte del equipo de Rancagua, que fue a buscar la clasificación y terminó quedando mal parado posibilitando el gol de Juan Torres, que sentenció la serie.

O'Higgins tendrá el consuelo de haber clasificado a la Copa Sudamericana, pero a cualquiera le da bronca perder en la última jugada y se sucitaron algunos incidentes una vez terminado el partido.

El exarquero de Peñarol, Federico Elduayen, actualmente es entrenador de goleros en O'Higgins, donde también tuvo una etapa como jugador, y tras el partido tuvo una actitud de la que hoy probablemente se arrepiente. El uruguayo, identificado con un gorro con vicera, ingresó a la cancha y le dio un golpe de puño a Lucas González, entrenador de Deportes Tolima. Luego del "cortito" en el estómago, Elduayen pareció increpar al director técnico rival mientras otros integrantes del cuerpo técnico intentaban calmar las aguas.

