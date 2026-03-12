"Sospechas infundadas" y "clima de presión": gremial de árbitros le contestó a Ignacio Ruglio y lo denunciará

Fuego cruzado entre Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, y La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF). Luego de la fijación de los equipos arbitrales para la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, el mandamás aurinegro manifestó su disconformidad con quienes manejarán el VAR para el partido de su club y para el de Nacional, que recibirá a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central. Sus declaraciones hicieron eco en la gremial y esta emitió un comunicado rechazando "de forma categórica" sus dichos.

A pesar de que los arbitrajes no presentaron fallos polémicos en la quinta fecha del Apertura, su tarea siempre está en tela de juicio, es tema recurrente tanto para aurinegros como para los tricolores y Ruglio utilizó su canal habitual de comunicación, sus estados de WhatsApp, para dar su parecer acerca de las designaciones de los árbitros. Apuntó contra Diego Dunajec y Christian Ferreyra, que estarán en el VAR para los partidos de Albion vs. Peñarol y Nacional vs. Wanderers, respectivamente. Christian Ferreyra

"Dunajec al VAR del partido del Club Nacional de Football y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más que el 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un uruguayo hace tres meses y no les alcanzó", escribió Ruglio.

AUDAF no hizo oídos sordos a las declaraciones del presidente del Carbonero y este jueves dirigió un comunicado a la opinión pública manifestando su rechazo a las aseveraciones de Ignacio Ruglio que, a entender de la gremial, generan sospechas y presión. "Este tipo de manifestaciones no solo agravia a los árbitros, sino que además contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego", se expresa en la misiva.

El comunicado de AUDAF luego de las declaraciones de Ignacio Ruglio: lo denunciarán en el Tribunal de Ética

"La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol rechaza de forma categórica las recientes declaraciones del Sr. Ignacio Ruglio, presidente del Club Atlético Peñarol, en las que cuestiona públicamente las designaciones arbitrales. Este tipo de manifestaciones no solo agravia a los árbitros, sino que además contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego", comienza el descargo de AUDAF, que hizo aclaraciones sobre las fijaciones.

"Las designaciones arbitrales son competencia exclusiva de los órganos correspondientes dentro de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y pretender condicionar o desacreditar dichas decisiones desde posiciones de poder dirigencial constituye un grave daño a la institucionalidad del fútbol uruguayo. Los árbitros del fútbol uruguayo no pueden ni deben ser el blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan".

Asimismo, la gremial confirmó que denunciará al presidente de Peñarol. "AUDAF entiende necesario señalar además que este tipo de declaraciones no son un hecho aislado, sino que lamentablemente responden a una conducta reiterada por parte del mencionado dirigente. Por tal motivo, y en defensa de la honorabilidad y la independencia del arbitraje, AUDAF presentará la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a efectos de que se determinen las responsabilidades que correspondan. El arbitraje uruguayo merece respeto. Y AUDAF defenderá con firmeza a todos sus integrantes frente a cualquier intento de agravio o deslegitimación".