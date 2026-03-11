El plan de Peñarol para mejorar el acceso al Campeón del Siglo: lo que ya se hizo y los problemas a resolver

Cuando el sábado las agujas del reloj marcaban las 20:30, Gustavo Tejera hizo sonar su silbato y con el partido entre Peñarol y Danubio en marcha, desde la cabina de El País en el Estadio Campeón del Siglo se podía ver claramente una larga fila de autos por la Ruta 102 intentando llegar al escenario aurinegro. Y lo mismo ocurrió tras el final del encuentro: la salida se torna más que tediosa para varios.

Si bien el club siempre recomienda llegar temprano, esa no es la solución a un problema que de momento sigue sin resolverse en su totalidad y aunque se han hecho algunas obras importantes en los últimos tiempos, todavía queda mucho por hacer.

De todas maneras, hay varios puntos a tener en cuenta y la problemática se puede dividir perfectamente en dos partes: lo que puede hacer Peñarol y lo que no. Sobre el primer punto está lo que planea el club a corto, mediano y largo plazo con recursos propios, algo que requiere de fuertes inversiones económicas. Y sobre el segundo punto está lo que puede hacer y/o deberían hacer los organismos públicos que entran en competencia a la hora de hablar de los accesos al escenario como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Policía Caminera y la Intendencia de Montevideo.

“En primer lugar hay que remarcar siempre que el estadio está sobre una ruta nacional y eso tiene sus complejidades, pero a pesar de eso se han hecho obras para buscar mejoras”, le dijo a Ovación Diego Fernández, actual presidente de la Comisión de Infraestructura.

“Hay un proyecto que presentó Alejandro (Ruibal) en su momento con varios puntos sobre la mesa y algunos se pudieron hacer, pero otros no porque requieren una inversión importante y este es un año bastante particular por el tema de las elecciones. Pero todos dentro del club somos conscientes de que hay que hacer una gran inversión para mejorar la experiencia del hincha que actualmente es mala”, agregó Fernández, quien trabaja en el club desde el primer mandato de Ignacio Ruglio.

Alejandro Ruibal es hombre de referencia en Peñarol en cuanto a infraestructura ya que no solo trabajó en la construcción del Estadio Campeón del Siglo sino que también lo hizo en los accesos. Fue antecesor de Diego Fernández en la Comisión de Infraestructura y durante el segundo mandato de Ruglio se llevaron a cabo algunas de las ideas que propuso.

“En el proyecto que presenté hace un tiempo había una serie de ocho medidas que debería hacer Peñarol porque después hay una cantidad de cosas que el club no puede hacer y corren por cuenta de las autoridades nacionales”, explicó Ruibal en charla con Ovación.

Alejandro Ruibal. Foto: Ignacio Sánchez.

Las obras que ya se hicieron en los accesos al Campeón del Siglo

Para mejorar los accesos al Campeón del Siglo hay varios planes que Peñarol puede llevar a cabo, pero otros no y son los que dependen en gran medida de organismos públicos.

“Pedimos autorización al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (poseedor de ese terreno) para poder hacer la senda peatonal que une Camino Mangangá y Ruta 8. Eso se hizo y ha mejorado muchísimo el ingreso de la gente que viene desde ese lado ya sea en ómnibus y dejando el auto sobre la Ruta 8”, dijo Ruibal.

Otro tema sobre el que se abordó desde el club es el de la convivencia entre los peatones y los vehículos, tanto por Camino Mangangá como por Camino Siete Cerros. “Nosotros construir veredas no podemos porque no es algo que le corresponda a Peñarol, sino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De todas maneras le seguimos buscando la vuelta para separar a la gente que llega caminando por Mangangá de los vehículos que ingresan a los estacionamientos que están ahí”, explicó Diego Fernández.

Lo cierto es que se ha separado con vayas y conos, pero hasta el momento, no se ha respetado a rajatabla y eso complica el tránsito a la entrada y también a la salida.

“Otra cosa que hemos pedido es que se active un poco más el semáforo de Camino Maldonado y Camino Justo González (desemboca en Siete Cerros) con el objetivo de que haya una mejor llegada y salida para la gente que viene desde ese lado”, contó Diego Fernández.

Diego Fernández, presidente de la Comisión de Ingraestructura de Peñarol. Foto: Gentileza.

Un tema que también preocupa: los estacionamientos clandestinos En la interna de Peñarol también preocupa el tema de los estacionamientos clandestinos que se montan en cada partido que el equipo juega en el Campeón del Siglo. “Es algo que no debe pasar, pero es un monstruo que ya se agigantó y que además complica también porque el estadio tiene sus estacionamientos privados y sobre esos clandestinos no hay control alguno desde ningún punto de vista”, coincidieron Alejandro Ruibal y Diego Fernández.

Las obras que hay que hacer para mejorar los accesos al Campeón del Siglo

Alejandro Ruibal y Diego Fernández coincidieron en que hay dos medidas que no dependen de Peñarol y que tampoco implican un costo económico, pero que es urgente llevarlas a cabo.

La primera es sacar a las ómnibus de Ruta 102 cuando termina un partido. “Es inadmisible que estén ahí en fila complicando todo el tránsito de la ruta. No tienen que estar ahí. En ningún lugar del mundo tenés un ómnibus en la salida de un estadio. Siempre tenés que caminar 400 o 500 metros mínimo”, contó Alejandro Ruibal.

En esa línea, Diego Fernández expresó: “Eso lo hemos pedido porque entendemos que es bueno para que fluya mejor el tránsito pero nos han negado siempre la solicitud. Dicen que si la gente va a Camino Maldonado a tomar el ómnibus es peor. Eso es un error porque ahí queda todo trancado”.

Fernández contó también que buscó la manera de que el transporte público se ubique sobre Camino Siete Cerros pero al ser muy angosto “es imposible”. Además, el ensanchamiento de los caminos “es algo que corre por cuenta de las autoridades más allá de que hemos tenido varias reuniones ya”.

La hinchada de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal

Otra medida que se necesita según Ruibal y Fernández es reubicar a los vendedores ambulantes que están sobre la senda peatonal lindera a Ruta 102. “Tenemos que buscarle un lugar porque por ahí debe caminar la gente, eso no está hecho para que se vendan cosas, pero Peñarol no le puede decir a los vendedores ‘salgan de acá’, así que es otro tema a resolver”, dijo Fernández.

Y para descongestionar más el tránsito vehicular Ruibal también propuso crear un camino que una Mangangá y Siete Cerros y que esté por detrás del predio de la Casita de Juveniles y el Estacionamiento.

Dentro de las medias también está una salida del Estacionamiento C que está detrás de la Tribuna Damiani y cruzando Siete Cerros. “Hay que comprar unos terrenos y hablar con un chacrero para que se pueda construir un camino que se habilite solo a la salida del estadio y que salgas desde ahí directo a la Ruta 102. Son más de 500 metros y ahí se descongestiona bastante el tránsito”, explicó Alejandro Ruibal.

Esa medida requiere una inversión económica y Fernández lo entiende viable y necesario, aunque también dejó en claro un tema clave: “Este es un año electoral y es difícil se invierta en eso, pero es algo a lo que el club debe apostar porque tenemos claro que los accesos al Campeón del Siglo necesitan de una fuerte inversión económica para que la experiencia del hincha mejore. No puede ser que tengas que levantarte de tu asiento cinco o siete minutos antes de que termine un partido para no trancarte en el tránsito”.

Hinchas de Peñarol en las afueras del Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.