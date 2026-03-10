De clubes que defendió a compañeros de ruta: mensajes del mundo del fútbol tras fallecimiento de Mauricio Nanni

El fallecimiento de Mauricio Nanni a los 46 años causó conmoción en el mundo del fútbol uruguayo y la triste noticia generó varias reacciones en el ambiente deportivo ya que clubes a los que defendió así como también compañeros de ruta del exgolero de Wanderers se expresaron en sus diferentes redes sociales.

El Bohemio fue el primero en expresarse y en sus redes publicó: "Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias".

Cabe recordar que Nanni surgió en las inferiores del equipo del Prado con el que también debutó en Primera División y tuvo dos pasajes por la institución como jugador, dejando su huella como capitán para luego del retiro transformarse en gerente deportivo.

Bella Vista, otro de los clubes que defendió el golero, también se expresó tras la triste noticia y publicó: "El Club Atlético Bella Vista lamenta profundamente el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestro más sentido pésame. QEPD".

Mauricio también vistió la camiseta de Villa Española, club en el que luego de ser jugador se desempeño como gerente deportivo y en el que también dejó una gran huella como profesional y sobre todo, como persona.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", publicó el club en sus redes.

En España también se expresaron tras conocer el fallecimiento de Nanni y Racing de Santander, uno de los clubes de la Madre Patria en los que jugó el golero uruguayo, hizo un posteo recordándolo.

"El Real Racing Club lamenta el fallecimiento de su exguardameta Mauricio Nanni Lima Defendió la camiseta verdiblanca en dos partidos de la Copa del Rey el curso 2004/05", escribió en su cuenta de "X" el equipo español.

Otros clubes del fútbol uruguayo también se expresaron en sus redes sociales para lamentar el hecho, saludar a la familia de Mauricio Nanni, amigos y a todo Montevideo Wanderers.

"El Consejo Directivo de Liverpool Fútbol Club expresa su profundo pesar por el reciente fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador y gerente deportivo del Montevideo Wanderers. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, allegados y a toda la familia de Wanderers", fue la publicación de la institución negriazul.

"Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador de la Selección Uruguaya y referente de varios equipos del fútbol uruguayo. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados", publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador de identificación plena con el Montevideo Wanderers Fútbol Club, del cual fue también funcionario. A sus familiares, a sus amigos y a @mwfc_oficial, el apretado abrazo en tan difícil momento", publicó la institución Mirasol en sus redes sociales.

"La MUFP está de luto por el fallecimiento de Mauricio Nanni. Nuestras condolencias para su familia y amigos", publicó en sus redes el gremio de los futbolistas uruguayos.

"𝗟𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗡𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗲𝘅 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻. 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗼𝘀", fue la publicación del Club Sportivo Cerrito, donde Mauricio Nanni también.

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mauricio Nanni, acompañamos a su familia, amigos y todo @mwfc_oficial en este momento. — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) March 10, 2026