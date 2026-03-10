Uno más a la lista de lesionados de Peñarol: el jugador que se fracturó la clavícula y estará dos meses de baja

El problema de las lesiones parece no tener fin en Peñarol, porque a la lista de nueve futbolistas que hoy trabajan junto a la sanidad para recuperarse de sus diferentes dolencias, algunas más complejas que otras, ahora se sumó uno más y son 10.

Durante el partido de este lunes frente a Racing, por la primera fecha del Torneo Apertura de Tercera División, se retiró lesionado el volante juvenil Lorenzo Couture por un fuerte golpe en el hombro. Horas más tarde, se confirmó que el jugador sufrió una fractura de clavícula, que lo mantendrá alejado de las canchas por unos dos meses.

Los conducidos por Julio Mozzo derrotaron a la Escuelita de Sayago por 2-1 con goles de Mauro Skunca y Carlos Zambrano. Couture fue titular en el mediocampo del equipo.

Si bien el juvenil formó parte del plantel de Primera División durante la temporada anterior, con minutos en un partido de la Copa AUF Uruguay y en dos del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, en este comienzo del 2026 perdió pisada en la consideración de Diego Aguirre, pero no por malos rendimientos, sino por las alternativas que sumó el entrenador en esa posición. Ya que además que Eric Remedi y Jesús Trindade, habitualmente titulares, Peñarol tuvo las altas de Eduardo Darias (recuperado de su rotura de ligamentos cruzados) y Nicolás Fernández (mercado de pases).

Lorenzo Couture, juvenil de Peñarol. Foto: @FormativasCAP

La baja de Couture es la tercera en cuestión de horas, porque el sábado se retiraron lesionados Nahuel Herrera y Diego Laxalt, ambos en el primer tiempo del partido frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. El primero por una luxación del mismo hombro que lo tiene a maltraer desde las finales 2025 y el segundo por una distensión muscular en la zona del posterior.

Además de ellos tres, están las lesiones de Javier Cabrera y Germán Barbas, que siguen recuperándose de sus respectivas roturas de ligamentos cruzados que sufrieron el año pasado. Otro que se rompió los cruzados fue Tomás Olase, pero aunque ya se recuperó, hoy es baja por una lesión muscular, producto de la exigencia física luego de una larga recuperación.

Algo similar le ocurrió a Eduardo Darias, que volvió a jugar en la pretemproada, jugó la final clásica de la Supercopa y la primera fecha del Apertura, pero no jugó las cuatro siguientes por una distensión (o desgarro) muscular, del que se desconoce su entidad.

También a Lucas Hernández, ya recuperado de la lesión de meniscos que sufrió al final del año pasado, pero no ha debutado esta temporada por una lesión muscular.

Otro que sufrió un desgarro durante la pretemporada y no ha debutado oficialmente este año es Maxi Olivera, quien según el entrenador ya está listo para volver a la competencia.

Finalmente, el otro que no ha debutado oficialmente y que Peñarol espera con ansias es Abel Hernández, que producto de un golpe al inicio del primer partido del equipo en la pretemporada (frente a River Plate argentino en el Campus de Maldonado) sufrió una fisura de ligamento cruzado y sigue recuperándose.