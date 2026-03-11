Ruglio se plantó contra el arbitraje: "Van por todo y ya ni cuidan las formas", dijo el presidente de Peñarol

Entre la definición de la última temporada, el clásico de la Supercopa y el de la cuarta fecha por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, Nacional y Peñarol se han visto las caras varias veces en los últimos meses y eso ha avivado la rivalidad siempre presente entre ambos. La tarea de los árbitros siempre está en tela de juicio y en las últimas horas el presidente del club aurinegro, Ignacio Ruglio, cargó contra las designaciones de referees para la sexta fecha del primer torneo oficial del año. "Van por todo y ya ni cuidan las formas", escribió en un estado de WhatsApp.

El Carbonero, que viene de empatar 1-1 con Danubio como local en el Campeón del Siglo, jugará el próximo sábado a las 20:30 ante Albion en el estadio Centenario, mientras que los tricolores, que cayeron 3-1 ante Juventud en Las Piedras, recibirán a Montevideo Wanderers el próximo viernes a las 20:00 en el Gran Parque Central. Peñarol es uno de los seis punteros que tiene el campeonato con 10 puntos y Nacional está décimo con siete unidades.

A pesar de que los arbitrajes no presentaron fallos polémicos en la quinta fecha del Apertura, su tarea siempre está en tela de juicio y es tema recurrente tanto para aurinegros como para los tricolores y el presidente del club Mirasol utilizó su canal habitual de comunicación, sus estados de WhatsApp, para dar su parecer acerca de la fijación de los equpos arbitrales para la sexta fecha.

Para el partido entre Nacional y Wanderers: Leandro Lasso será el árbitro, Martín Soppi y Marcos Rosamen, los asistentes, Felipe Vikonis será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Mientras tanto, para el encuentro entre Albion y Peñarol impartirán justicia Burno Sacarelo, como principal, Pablo Llarena y Daiana Fernández como asistentes, Augusto Olmos será el árbitro y Christian Ferreyra y Richard Trinidad estarán en VAR.

Ignacio Rulgio cargó contra quienes manejarán el videoarbitraje, no solo en el partido de Nacional sino también en el encuentro de Peñarol el próximo sábado. En particular contra Diego Dunajec y Christian Fereira. "Una vergüenza", calificó el presidente aurinegro a la fijación de los árbitros para la próxima etapa.

El descargo de Ignacio Ruglio:

"Dunajec al VAR del partido del Club Nacional de Football y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más que el 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un uruguayo hace tres meses y no les alcanzó".