Luciano González tendrá su primera experiencia en el exterior a préstamo, sin opción de compra

Peñarol decidió ceder a préstamo a Luciano González, futbolista de 20 años, que integra el primer equipo desde 2024. El juvenil, que tiene cuatro partidos disputados en la primera, y seis a nivel amistoso, jugará Defensa y Justicia, a través de un préstamo sin opción de compra.

El delantero tuvo su primera aparición en el equipo en la Serie Río de la Plata de 2024, donde enfrentó a Newell's Old Boys, Belgrano y San Lorenzo, ante quienes jugó un tiempo. Su debut oficial lo hizo el 20 de abril de 2024, enfrentando a Boston River, entró a jugar los últimos 13 minutos del partido en el que el Mirasol ganó por 3-1. En dicho torneo, ingresó en el tramo final del encuentro en el que el Carbonero empató 1-1 con Racing, y vovlió a sumr en el triunfo 2-0 sobre Progreso.

Este año, jugó como titular los tres encuentros de la Copa de la Liga AUF a la que Peñarol alcanzó las semifinales. Además, ingresó a jugar 15 minutos en el encuentro ante Central Español, en el que el aurinegro perdió 2-1, y que el juvenil dio la asistencia a Matías Arezo para el descuento en el tramo final del juego.

El delantero fue además parte de la selección que Marcelo Bielsa utilizó en octubre de 2025, que no contó con los titulares. Allí, González estuvo en el banco, tanto ante Uzbekistán, como ante República Dominicana.

Todo esto se dio luego de una extensa recuperación, luego de una rotura de ligamentos cruzados que lo alejó del primer equipo, durante todo el 2025.

Su nuevo equipo, es uno de los dos invictos que siguen con vida en la AFA Liga Profesional de Fútbol, con dos triunfos y seis empates. En su zona se encuentra en la séptima posición, que da clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura.