¿Qué pasó con el VAR en el gol de Arezo ante Central? La razón por la que se validó sin poder trazar las líneas

En tres partidos oficiales —uno por la Supercopa Uruguaya y dos por el Torneo Apertura—, Matías Arezo volvió a mostrar que definitivamente es Peñarol su lugar en el mundo. En un partido en el que desde lo colectivo al aurinegro no le salió nada, el número 19 volvió a ser el estandarte futbolístico y anímico del equipo.

Aunque no bastó para empatar el partido, el delantero descontó sobre el cierre del partido luego de recibir un gran pase de Eric Remedi desde la mitad de la cancha y triangular muy bien con el juvenil Luciano González, el 9 definió de derecha para dejar el partido 2-1 a los 92'.

Lo llamativo fue lo que sucedió después del gol, cuando el partido se enfrió a la espera del trazado de las líneas del VAR por un fallo del software. Después de cuatro minutos y 20 segundos de que los encargados del videoarbitraje intentaran, sin éxito, marcar los límites para evaluar si el delantero aurinegro se encontraba en posición adelantada, el árbitro principal, Leodan González, convalidó el gol.

¡PEÑAROL DESCONTÓ SOBRE EL FINAL, PERO NO FUE SUFICIENTE!



Matías Arezo convirtió el 1-2 ante Central Español.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Ante este tipo de situaciones, está establecido que los jueces principales tengan la última palabra y tomen la determinación en cancha sobre el veredicto de la jugada. A partir de ahí, Leodan, que había dado nueve minutos más, remarcó que se jugarían cinco más a partir del problema del VAR.

El VAR de este encuentro estaba compuesto por Yimmy Álvarez junto a Daniel Rodríguez como asistente, el operador de la empresa MediaPro (encargada del software) y el quality que coordina el envío de las imágenes a la empresa que se encarga de televisar el juego.

"Cuando hay un posible fuera de juego el árbitro VAR elige la mejor toma, el operador calibra la cancha y después el árbitro trabaja con las líneas que se le muestran. En el caso del gol de Arezo cuando se intentó, no se logró la configuración del operador (no siempre en todas las tomas se logra) y en este caso también podía jugar que el césped estaba mal marcado, por eso no se pudo configurar. A veces se configura rápido y podemos tirar las líneas como en el primer gol (de Central) pero en el segundo no se pudo", explicaron los encargados del VAR a Ovación tras lo sucedido.

Y añadieron: "También intentamos triangular, que es tomar una toma de la cámara que nos da cuando sale el balón del pase y otra del jugador cuando está en la posición. A veces, con esas dos cámaras trianguladas, podés tirar líneas, pero tampoco se pudo configurar por ahí, a veces se desincronizan las cámaras y no se puede. Intentamos de las maneras posibles que teníamos".

Por lo tanto, como dice el protocolo "en casos así la decisión la toma el árbitro principal", expresaron.