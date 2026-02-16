Matías Arezo, el corazón de este Peñarol: sus decisivos números y el factor clave que lo identifica con el club

Enviado a Maldonado

Estuvo a punto de no seguir en Peñarol. Diego Aguirre, por una situación que él mismo aclaró, dudó sobre su continuidad, pero la insistencia del Consejo Directivo convenció al entrenador y Matías Arezo renovó su contrato a préstamo en el club.

Y después de todo, primó la cordura en filas aurinegras porque se trata de un jugador de suma importancia por el que el club está dispuesto a hacer una inversión ya que entienden puertas para adentro que tiene un gran poder de reventa y que con 23 años no tiene que demostrar absolutamente nada dentro de la cancha.

Es que así parece ser. En tres partidos oficiales —uno por la Supercopa Uruguaya y dos por el Torneo Apertura—, Arezo volvió a mostrar que definitivamente es Peñarol su lugar en el mundo.

Matías Arezo en Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

Luego de un exigente encuentro ante Nacional el 1 de febrero en el Estadio Centenario en el que jugó 75 minutos hasta que fue sustituido por Facundo Batista, una semana después, el delantero comenzó a ser determinante en el ataque.

Nuevamente titular, Montevideo City Torque fue el rival del Mirasol en el inicio de la Liga AUF Uruguaya 2026 y cuando apenas transcurría un minuto de partido, Matías Arezo la mandó a guardar de zurda para abrir el marcador.

Fue el espaldarazo que un jugador de estas características necesitaba para arrancar la temporada con el pie derecho y haciendo explotar al Campeón del Siglo en un encuentro en el que luego el equipo de Diego Aguirre se impuso 3-1.

Arezo descontó para Peñarol en el Campus de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

Este domingo por la noche en el Campus Municipal de Maldonado, la historia no fue la misma para Peñarol, pero sí para Matías.

En un partido en el que desde lo colectivo al aurinegro —que tuvo bajas muy importantes en el plantel por lesiones y una expulsión— no le salió absolutamente nada, el delantero volvió a ser el estandarte futbolístico y anímico junto a Emanuel Gularte. Los dos llevaron el equipo al frente y fue Arezo, el que ya en los descuentos, logró anotar para hacer ilusionar a los hinchas. Luego de recibir un gran pase de Eric Remedi desde la mitad de la cancha y triangular muy bien con el juvenil Luciano González, Matías definió de derecha para dejar las cosas 2-1. No alcanzó.

¡PEÑAROL DESCONTÓ SOBRE EL FINAL, PERO NO FUE SUFICIENTE!



Matías Arezo convirtió el 1-2 ante Central Español.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Pero fue una muestra más de un amor que se ve a kilómetros: el del jugador y el hincha. Si el delantero tiene una situación, el fanático se ilusiona. Y si la manda a guarda, la tribuna explota de alegría. Él también.

Y si bien ese gol no fue suficiente para Peñarol, sí alcanzó para demostrar que definitivamente Arezo es el corazón de Peñarol con dos goles en la misma cantidad de partidos jugados por el Torneo Apertura pero claro está, necesita compañía.