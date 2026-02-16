Cardama: Blancos trasladarán al Frente Amplio su molestia con Valdomir por adjudicar “intenciones indecentes”

La bancada del Partido Nacional planteará en la próxima reunión de coordinación interpartidaria —que tendrá lugar el lunes 23, previo a que se vuelva a tratar la posibilidad de crear una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores— su molestia con el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Valdomir, por entender que sus expresiones no se corresponden con la investidura que ahora tiene como presidente de la Cámara de Representantes.

Entre las diversas acusaciones cruzadas que han tenido oficialismo y oposición, luego de la confirmación de que el gobierno uruguayo rescindirá el contrato con el astillero Cardama, Valdomir escribió: “Fin de un negociado infame; dos garantías invalidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible”.

Sus declaraciones consignadas en la red social X, fueron respondidas por los diputados del Partido Nacional Juan José Olaizola —coordinador de la bancada—, Pablo Abdala y también por el del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

“Presidente de la Cámara se es hasta el final; la investidura se lleva tanto el primer día como los últimos 15. Es irresponsable atribuir intenciones indecentes (“ser parte de la joda”) a quienes opinan diferente sobre una decisión del gobierno. Cuando los que opinan son los legisladores, además, se agrede el fuero parlamentario. Por parte de quien es el primer obligado a respetarlo”, apuntó Abdala.

En el caso de Olaizola, afirmó que el “presidente de la Cámara — no puede subir una publicación en estos términos”.

“No es lo que se espera de él. Le quedan 14 días en el cargo. No corresponde y esperamos una respuesta acorde”, agregó.

Para Sotelo, Valdomir “deshonró” el mandato que recibió por unanimidad de sus pares y consideró “un error haberlo votado para un cargo para el que le faltó grandeza espiritual”.

El Presidente de la Cámara no puede subir una publicación en estos términos. No es lo que se espera de él. Le quedan 14 días en el cargo. No corresponde y esperamos una respuesta acorde. @SValdomir609 https://t.co/i6bMMpCXps — Juan Jose Olaizola (@juanjoolaizola) February 16, 2026

Según supo El País, desde el Partido Nacional se planteará que el rol del presidente de la Cámara es representar a todos, por lo que no corresponde que se exprese en esos términos en referencia a sus pares de Diputados, deteriorando el relacionamiento político.

No obstante, desde filas blancas reconocieron que la relación con Valdomir durante este último año fue buena y lamentaron este último episodio.

A partir del 1° de marzo será el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi quien presida la Cámara de Representantes, rol que se rota año a año.