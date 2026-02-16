Díaz cruzó a la oposición por Cardama: "Llama la atención que reivindiquen con fuerza a quien los engañó"

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, apuntó contra la oposición por el caso del astillero Cardama, luego de que el gobierno uruguayo decidiera rescindir unilateralmente el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

La decisión fue comunicada el pasado viernes, cuando el presidente Yamandú Orsi anunció además que se iniciarán acciones legales por daños y perjuicios contra el Estado uruguayo.

"Me llama poderosamente la atención la coincidencia de argumentos entre las evacuaciones de vista que hace Cardama y los argumentos de la oposición; son un calco, es como si hubiera una especie de acuerdo tácito entre el astillero y la oposición para sostener una posición única", dijo Díaz en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

"El Estado uruguayo fue engañado. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que quienes fueron engañados reivindiquen con tanta fuerza a quien los engañó", continuó el prosecretario.

Díaz aseguró que, para corregir las irregularidades en las garantías presentadas, "la forma" podría haber sido que Mario Cardama, responsable del astillero, "hubiera venido al Uruguay" o, través de un abogado, pidiera "disculpas porque al Estado uruguayo se lo respeta".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en conferencia de prensa Foto: Natalia Rovira

"Cuando tú presentaste documentación falsa y engañaste o participaste voluntariamente o involuntariamente de un engaño, un buen hombre de negocios lo que hace es pedir disculpas y no salir a gallear por ahí a través de la prensa", aseveró.

Con respecto a las críticas provenientes desde el Partido Nacional que indican que este gobierno pretende destruir acciones llevadas adelante por el anterior, Díaz retrucó: "¿El legado de Lacalle Pou es aceptar documentos truchos?".

"Con todo respeto, yo no soy blanco, pero el legado de Lacalle Pou es mucho más importante", expresó.

Díaz agregó que ve una "obstinación" en el Partido Nacional para defender a Cardama, pero que también la hubo en el gobierno anterior para contratar a ese astillero: "No sabemos cómo llegó Cardama, se rechazó un proceso competitivo y se eligió en forma directa".

"Contrataste a un astillero que no tenía ninguna experiencia en la construcción de este tipo de buques", manifestó Díaz, quien apuntó específicamente al hoy senador y exministro de Defensa Nacional Javier García, quien a su entender "está fungiendo de abogado defensor del astillero".

Javier García, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

Cabildo Abierto dispuesto a apoyar una comisión investigadora en el Parlamento pero que analice "desde el inicio de la compra"

Horas después de que Orsi anunció la rescisión, el Partido Nacional determinó qué acción parlamentaria promoverá en respuesta: la creación de una comisión investigadora.

Los blancos llegaron a esa definición luego de varios intercambios para buscar de qué manera reaccionar a este paso que dio el Poder Ejecutivo. El objetivo será conocer detalles sobre "el proceso que llevó adelante el gobierno para boicotear la compra de las dos patrulleras oceánicas", dijo a El País el senador nacionalista Martín Lema.

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, anunció este lunes que su partido dará su voto afirmativo para conformar la comisión investigadora aunque "solicitando se haga de todo el proceso, desde el inicio de la compra".