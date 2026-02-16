"Fue una noche negra": la autocrítica de Diego Aguirre tras la derrota de Peñarol con Central Español

Peñarol perdió 2-1 frente a Central Español este domingo en el Campus de Maldonado, por la segunda fecha del Torneo Apertura (Liga AUF Uruguaya 2026), y dejó tres puntos en el camino en una actuación que su entrenador, Diego Aguirre, definió sin rodeos: “No salió nada”.

El aurinegro fue superado por el palermitano y apenas logró descontar a los 92 minutos por intermedio de Matías Arezo. El tanto fue revisado por el VAR durante más de cinco minutos antes de reanudarse el juego, aunque el tiempo restante no alcanzó para cambiar el resultado.

“La verdad que no salió nada, no generamos como para merecer ganar el partido, por lo tanto hay que aceptar la derrota, pero obviamente que duele porque vinimos a buscar otra cosa”, expresó el DT.

Aguirre evitó puntualizar en nombres propios y apuntó al rendimiento colectivo. “A Leo Fernández cantidad de veces lo hemos utilizado por todos lados. No voy a ir puntualmente a una cosa o un jugador, porque no encontramos en ningún momento un funcionamiento colectivo”.

El entrenador improvisó con Gastón Togni como lateral izquierdo y Jesús Trindade por derecha. “Fue la opción que entendimos mejor, reitero que no funcionó nada el equipo, si vamos puntualmente no hubo cosas para destacar”, admitió.

Sobre la demora del VAR tras el descuento de Arezo, relativizó: “Son cosas que pasan, fue demasiado tarde el gol, quedaba muy poco”.

Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

“Tenemos que asumir y ganar el próximo”

Lejos de buscar excusas, Aguirre asumió responsabilidades. “A ganar el próximo, esto recién está empezando, no me quito la responsabilidad, sé que no salió nada y fue una noche negra”.

También descartó replanteos inmediatos: “No me replanteo nada porque terminó hace cinco minutos, voy a replantearme cosas en el correr de las horas”.

En cuanto al plantel, reconoció que pudo haber incidido la cantidad de bajas por lesión: “Puede ser que quedó corto el banco, pero no quiero justificar, tenemos que asumir, no hay nada que justifique. Fue una noche que no salieron las cosas y punto”.

Por último, dejó un mensaje de reacción inmediata: “Esto es muy largo, pero son resultados que te duelen porque vinimos a buscar otra cosa. Rápidamente tenemos que asumir, recomponer y ganar el próximo, es lo que tenemos que pensar ya”.

Peñarol dejó puntos importantes en el arranque del Apertura y ahora deberá responder en la próxima fecha para no perder terreno en un torneo que recién comienza, pero ya desaprovechó una oportunidad de sacarle dos puntos a Nacional. Por el contrario, quedó un por debajo.