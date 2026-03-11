Senadora del FA cruzó a Lema por privatización de la basura: "Por algo no gobernaron prácticamente nunca"

El problema de la basura en Montevideo escaló a nivel dirigencial hasta que este jueves se dio una discusión sendas conferencias de prensa de dos senadores: Martín Lema, del Partido Nacional, y Liliam Kechichian, del Frente Amplio. Tras varios paros del sindicato de trabajadores de la Intendencia de Montevideo (IMM), la oposición criticó la gestión y las autoridades defendieron el nuevo plan con contenedores intradomiciliarios, que se irá repartiendo en diversos barrios a lo largo de todo el período para retirar los contenedores que están en la vía pública.

"No se soportan más excusas", dijo Lema este miércoles. Apuntó que ya pasaron 36 años de gestión del Frente Amplio en Montevideo y "la gente lo que quiere son soluciones".

"Los montevideanos no pueden ser rehenes de los problemas de relacionamiento entre la IMM y el sindicato. Se van renovando las excusas: primero el problema de la basura era (el aumento de) la capacidad de consumo, después el problema eran las personas en situación de calle, ahora es el relacionamiento de la IMM con Adeom. La gente espera creatividad en las propuestas y no es en las excusas", sentenció.

Contenedor repleto de basura alrededor en Jacinto Vera, barrio de Montevideo, este martes 10 de marzo de 2026. Foto: El País

Según Lema, "se necesita privatizar el servicio de recolección" de basura en Montevideo. Propuso hacerlo "a través de un pliego inteligente" por el cual la empresa encargada reciba el dinero en función de una serie de cumplimientos de objetivos: "Si el privado no cumple, no se le paga, entonces el interés por recibir el pago lleva a una mayor frecuencia".

"No puede seguir pasando que los barrios estén seis, siete, ocho días sin que pase el camión", expresó, y consultado por el nuevo plan de recolección que ya empezó a implementarse en algunos barrios, respondió que si el camión no pasa el problema sigue existiendo.

Explicó que la colocación de contenedores en el interior de las casas y no en la vía pública es "una de las tantas propuestas que se pueden hacer" pero a su entender solo funciona en zonas "con baja densidad de población".

El nuevo sistema de recolección que está implementando Mario Bergara: contenedores intradomiciliarios en el barrio Capurro Ignacio Sánchez

En diálogo con Telemundo (Teledoce), Kechichian respondió a estas afirmaciones de quien fuera candidato a intendente por la Coalición Republicana en 2025: "La única propuesta que tiene el senador Lema es la privatización. Hay muchos servicios que ya están tercerizados, no es ese el camino, el camino es un cambio de modelo en la recolección de los residuos que tiene que ver con sacar la basura de la calle, eso ya se está implementando en varios barrios".

Kechichian agregó que el plan en las próximas semanas llegará a Carrasco, Malvín y La Teja, y que en los barrios donde ya se implementó la visión de la ciudadanía "ha mejorado sustancialmente" porque la cantidad de residuos en la vía pública se ha reducido.

"El Partido Nacional por algo no ha gobernado prácticamente nunca en Montevideo, sigue demostrando un enorme desconocimiento de la realidad del departamento", lanzó la senadora, que añadió que en los últimos días los sucesivos paros parciales de Adeom hacían prever que "los vecinos se iban a molestar" por la falta de recolección

"El modelo no es privatizar, es cambiar la recolección de residuos y sacar la basura de la calle. En este quinquenio la mitad de los contenedores de la vía pública se van a sacar", reiteró.

Basura alrededor de un contenedor de residuos en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Bergara ve "complicada" la negociación con Adeom, que hizo varios paros parciales

El conflicto entre la IMM y Adeom es en el marco de la estancada negociación salarial. "El panorama es tan lejano que realmente veo complicada esa negociación", dijo Mario Bergara este miércoles en Desayunos Informales (Teledoce). Aseguró que en el preacuerdo entre ambas partes, que después no fue ratificado por los funcionarios, había "un aumento del salario de base que hacía 25 años que no tenían, más un cronograma bien definido y comprometido de presupuestaciones, que implican aumentos salariales, de promociones, de ascensos y de ingresos".

"La masa salarial de la IMM con el preacuerdo que se había firmado estaría aumentando en el período más de 4%, lo que está planteado en la propuesta de Adeom es de más de 12%, o sea, el triple de lo que la IMM tiene entre sus posibilidades. Es una distancia muy difícil de acortar", apuntó el intendente.

Habrá una reunión el próximo miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar un acercamiento entre las partes. Bergara aprovechó para comentar que ese día "habrá otro paro" de los funcionarios. Estas paralizaciones de las actividades "obviamente resienten la tarea de recolección de residuos".

Preguntado sobre la propuesta de Lema, Bergara apuntó que no es partidario de "pensar la privatización como elemento estructural del tema, además de que hoy no hay estructuras en el sector privado que puedan sustituir toda la estructura de recolección de residuos que tiene la intendencia".

"Hay actividades del sector privado en zonas puntales, pero cuando hablamos de levantar 11.000 contenedores, no hay quienes estén en condiciones de abordarlo. Antes de plantear ese tipo de cosas hay que ver la realidad", sugirió Bergara, que añadió que de todas formas, en el "debate filosófico sobre cuál es el rol de las privatizaciones", él no tiene "ninguna aversión con el sector privado, ni mucho menos", no obstante en este caso el planteo de Lema entiende que fue "una respuesta de facilisimo en el debate político, pero en gestión no tiene viabilidad".