Últimas noticias de la guerra: Irán ataca barcos en el estrecho de Ormuz y vuelve a encarecerse el petróleo

La guerra en Medio Oriente, que enfrenta originalmente a Irán con Israel y Estados Unidos pero a la que se han sumado aliados, continúa este miércoles 11 de marzo. Estos son los últimos acontecimientos de ese conflicto.

Buques atacados en estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en el estrecho de Ormuz. El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, avisó que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

La agencia marítima británica UKMTO había señalado previamente ataques contra un portacontenedores y dos cargueros, aunque no precisó la bandera.

El petróleo vuelve a subir

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganó un 5,91% hasta los US$ 88,38. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escaló un 5,05% hasta los US$ 92,23.

"Objetivo legítimo"

El comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, afirmó que cualquier barco perteneciente a EEUU, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz "será considerado un objetivo legítimo".

Foto publicada por la Real Armada Tailandesa muestra humo saliendo del buque Mayuree Naree cerca del estrecho de Ormuz después de un ataque. Foto: ROYAL THAI NAVY / AFP

Explosiones en Teherán

Fuertes explosiones sacudieron la capital de Irán, en el 12º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos. El objetivo del ataque no estaba claro, pero se veían columnas de humo en el este de Teherán.

Irán ataca bases de EEUU en Kuwait y Baréin

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado bases de EE.UU. en Kuwait y Baréin.

Sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes

La UE impuso nuevas sanciones a 19 dirigentes y entidades iraníes, culpables de violaciones "graves" de los derechos humanos, señaló jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Japón y Alemania liberarán reservas de petróleo

Ambos países anunciaron que liberarán parte de sus reservas de petróleo para atajar el aumento del precio de la nafta y de otros combustibles por la guerra en Medio Oriente.

Reservas estratégicas

Los ministros de Energía del G7 afirmaron estar "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias" en un contexto de fuerte inestabilidad de los precios del petróleo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en una medida sin precedentes, que se anunciará el miércoles con el fin de frenar la subida de los precios, según el diario Wall Street Journal.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios de Beirut. Foto:AFP

Advertencia de Erdogan

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a terminar con la guerra en Medio Oriente "antes de que arrase con toda la región". Si el conflicto persiste, "habrá más pérdidas de vidas y bienes, y el costo para la economía global aumentará aún más", añadió.

Amenaza de Trump

Los ataques iraníes en el Golfo se sintieron en varios puntos de la región, con explosiones en la capital catarí, Doha, y cuatro personas heridas por la caída de drones cerca del aeropuerto de Dubái, informaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudita, en tanto, declaró que había derribado drones que se dirigían al campo petrolero de Shaybah, y también misiles que apuntaban contra una base aérea que alberga militares estadounidenses.

La atención la acapara sobre todo el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito crucial por donde pasa un 20% del petróleo y del gas natural licuados que se consumen en todo el mundo, y que actualmente está controlada de facto por Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con "consecuencias militares (...) de un nivel nunca antes visto" si coloca minas en el estrecho. Su gobierno ha mencionado la hipótesis de escoltar a los barcos que pasen por allí.

