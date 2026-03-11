Thomas L. Friedmann y la guerra en Irán: “Trump no sabe cómo terminarla" y lo más sensato que puede hacer el presidente

En septiembre de 1996, visité Teherán, Irán, por primera vez. Me alojé en el Hotel Homa, antiguo Sheraton. Escribí entonces que, sobre la puerta del vestíbulo, había un cartel que decía, en inglés, “Abajo EE. UU.”. Al reflexionar sobre ese cartel, recuerdo haber pensado algo así como: “¡Vaya, eso no es un grafiti! Está bien pegado. No sale fácilmente”. A finales de los ‘90, Irán experimentó un fugaz momento de apertura, y así fue como obtuve una visa. Tenía la esperanza de que el evidente afán de muchos jóvenes iraníes por integrarse en la economía mundial triunfaría sobre sus líderes, quienes habían grabado esas palabras en la pared. No sucedió. Estaban demasiado arraigadas.

Llevamos más de una semana de guerra contra Irán, iniciada por el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y mi mayor pregunta es: ¿Y si lo necesario resulta imposible? ¿Y si la transformación de Irán es mucho más importante de lo que admiten los críticos de la guerra, pero mucho más difícil de lo que entienden sus artífices? Sí, nada mejoraría más las perspectivas de los pueblos de Irán, Líbano, Irak, Siria, la Franja de Gaza, Yemen e Israel que eliminar el régimen islámico de Teherán.

Pero ¿y si ese régimen está tan arraigado -en alcaldías, escuelas, comisarías, puestos públicos, el sistema bancario, el ejército, los paramilitares locales- que, a pesar de su impopularidad entre la mayoría de los iraníes, no puede ser derrocado sin sumir en el caos a todo el territorio iraní, aproximadamente una sexta parte del tamaño de Estados Unidos y con 90 millones de habitantes? ¿Y si la única alternativa rápida a la autocracia islámica iraní no es la democracia, sino un desorden a escala épica?

Nada subraya más el arraigo de este régimen que el hecho de que Irán acaba de reemplazar a su líder supremo, Ali Jamenei, asesinado al principio de la guerra, por su hijo Mojtaba Jamenei, considerado otro de línea dura.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es una figura influyente que ha operado en las sombras del imperio de su padre.

Debido a que esta guerra me tomó a mí y a muchos otros completamente por sorpresa, estoy avanzando a tientas, tratando de pensar en los mejores y peores escenarios con humildad, porque ninguno de nosotros ha estado aquí antes.

Al igual que yo, los acontecimientos me indican que Trump y Netanyahu deberían dar por finalizado su logro militar, al menos por ahora. ¿Por qué?

En primer lugar, es obvio que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin ningún objetivo final claro en mente.

Sospecho que Netanyahu probablemente estaría encantado de convertir a Irán en otra gran Gaza y simplemente seguir “cortando el césped” o reprimiendo amenazas periódicamente, como tanto le gustaba hacer en Gaza. Como lo expresó el analista militar de Haaretz, Amos Harel: “Hace unos meses, Netanyahu describió a Israel como una Esparta moderna. Pero para preservar su identidad militarista, una Esparta requiere una fricción militar permanente -de una clase que también permita a su gobernante mantenerse en el poder- sin importar el precio que le imponga al país”.

Mantener a Israel en guerra con Irán, Hamás y Hezbolá le permite a Netanyahu prolongar su juicio por corrupción y evitar una comisión de investigación por no haber impedido la invasión de Hamás el 7 de octubre de 2023. (Si cree que esto es demasiado cínico, no conoce a Netanyahu).

Por su parte, Trump ha estado por todas partes al hablar del día después en Irán, diciendo cosas verdaderamente ridículas y a menudo contradictorias que revelan a un comandante en jefe que improvisa sobre la marcha. Un día es un cambio de régimen, otro no; un día no le importa el futuro de Irán, otro día tendrá voz en la elección del próximo líder del país; un día está abierto a negociar, otro día exige una rendición incondicional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Foto: EFE

Pensé que el analista de Oriente Medio Hussein Ibish resumió la estrategia de Trump en Irán de forma concisa cuando escribió: “Es así: Estados Unidos e Israel bombardean y destruyen activos. Entonces (rellene el espacio en blanco) los iraníes asegurarán (rellene el espacio en blanco) un cambio político que logrará (rellene el espacio en blanco) los objetivos bélicos de Estados Unidos”. ¿Invertiría en una empresa cuyo líder, sin previo aviso, se embarcó en una estrategia comercial radicalmente nueva y, a la semana siguiente, describió sus objetivos de cinco maneras diferentes? Eso es una luz roja intermitente.

Dicho esto, Trump y Netanyahu parecen haber reducido significativamente la capacidad nuclear de Irán y su capacidad de proyectar poder mediante su armada, fuerza aérea y misiles. Esto es positivo para el pueblo, dada la cantidad de muertos a manos del régimen que controla ese poder, y es positivo para la región. Lo más sensato ahora es detenerse y ver cómo se desarrolla esto en lo que yo llamo “la mañana después de la mañana después”.

Ahí es cuando se desenvuelve la verdadera política. Es decir, si Estados Unidos e Israel declarasen que, tras haber alcanzado la mayoría de sus objetivos militares, están listos para detener sus ataques -siempre y cuando Irán también lo haga-, los líderes iraníes supervivientes sin duda declararían al mundo y a su pueblo a la mañana siguiente: “Les demostramos que desafiamos el poder combinado del Gran Satán y el Pequeño Satán”.

Pero a la mañana siguiente, apuesto a que habrá un debate explosivo y luchas internas en la élite gobernante de Teherán. Muchas voces del pueblo, comerciantes y reformistas del régimen seguramente dirán a los radicales iraníes: “Miren el desastre que nos han traído. Si esta es una gran victoria de Irán, ¿qué aspecto tendrá una derrota? Hemos perdido nuestros ahorros, nuestra economía, nuestro medio ambiente, gran parte de nuestro ejército y la amistad de todos nuestros vecinos más cercanos. ¿Qué futuro nos espera?”.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios de Beirut. Foto:AFP

Basta con pensar en las luchas internas que ya estamos presenciando entre el presidente iraní y las facciones militares de línea dura sobre la conveniencia de que Irán ataque a sus vecinos árabes con la esperanza de que presionen a para que detenga la guerra. Quién sabe qué podría surgir entre el pueblo iraní y el régimen, y dentro del régimen, con el tiempo, cuando cese la guerra y se pague la verdadera factura por el comportamiento extremo de Irán.

Sin duda, nadie puede garantizar que esta política de la mañana siguiente resulte en un cambio de régimen. Pero tiene tantas posibilidades como bombardear Teherán y Beirut hasta reducirlas a escombros y esperar que surja un levantamiento popular.

Ya estamos viendo el bombardeo de una planta desalinizadora en Irán y, en represalia, el ataque iraní a la planta desalinizadora de Bahréin. Si esta tendencia se extiende, la gente se quedará sin agua muy rápidamente. La posibilidad de que Irán se convierta en un desastre ambiental aún mayor que el que ya han presentado los ayatolás es muy real; nadie podrá vivir allí.

El régimen iraní es una vergüenza: una amenaza para su propio pueblo, sus vecinos y un orden basado en normas, tanto como para cualquier otra nación. Rezo para que pase pronto a la historia, a un coste razonable, y desbloquee el enorme potencial del pueblo iraní para contribuir a la humanidad.

Pero bombardearlo sin cesar, destruir cada vez más infraestructura militar y civil y solo esperar que los iraníes que buscan la democracia se unan (con apenas internet para comunicarse y donde moverse por cualquier lugar en las carreteras puede ser mortalmente peligroso) y derroquen a este arraigado régimen asesino por sí solos... Bueno, muéstreme dónde ha sucedido eso en la historia. The New York Times

Columnas de humo negro se elevan desde el lugar de un ataque aéreo en una zona céntrica de Teherán. Foto: AFP

Testimonios desde Teherán

En un artículo del NYT apareció un pasaje conmovedor sobre el estado de ánimo en Teherán. A Peyman, un emprendedor digital de Teherán, le preocupa que el precio haya sido demasiado alto. Como muchos iraníes entrevistados, dijo que pasaba los días en casa, sin poder trabajar, observando la destrucción con creciente miedo e inquietud. Se preguntaba cómo los lugareños podrían prevenir incluso los delitos menores con las comisarías bombardeadas, y mucho menos cómo un gobierno podría retomar la gestión del país después de tanto daño. Peyman dijo al Times: “Si vamos a vivir en Irán en el futuro, sin importar qué gobierno tengamos, todavía necesitamos instituciones”.