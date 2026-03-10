Líbano al límite: casi 700.000 personas huyen de sus hogares por los bombardeos y el avance de Israel

La guerra en Medio Oriente se intensifica con un desplazamiento masivo de casi 700.000 personas en Líbano tras los recientes bombardeos de Israel. Mientras la ONU alerta por una crisis humanitaria sin precedentes, la tensión regional escaló este martes luego de que Irán acusara al gobierno israelí de "asesinar" a cuatro de sus diplomáticos en un ataque selectivo en Beirut. Ante la emergencia, la Unión Europea anunció el envío inmediato de 400 toneladas de ayuda para asistir a los miles de civiles que huyen del conflicto entre las fuerzas israelíes y Hezbolá.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra cuando el movimiento chiita proiraní Hezbolá comenzó el 2 de marzo a lanzar proyectiles contra Israel. Desde entonces, el Estado hebreo replicó con numerosos bombardeos en el sur, el este y la periferia meridional de Beirut, feudo de Hezbolá, causando al menos 486 muertos según el gobierno.

"A día de hoy, más de 667.000 personas en Líbano están registradas como desplazadas en la plataforma web del gobierno. Esto representa un incremento de 100.000 en apenas un día", indicó Karolina Lindholm Billing, representante en Líbano de la agencia de la ONU para los refugiados.

"Es un ritmo más rápido que si se compara con 2024", añadió la responsable desde Beirut, en declaraciones a la prensa acreditada en Ginebra.

En Beirut y sus alrededores densamente poblados, decenas de miles de personas que huían de los ataques de Israel contra Hezbolá vivían en escuelas y edificios gubernamentales, mientras otros dormían en autos y en las calles del paseo marítimo de la ciudad.

Una mujer desplazada que vive con su familia en un aula escolar tras huir de los ataques aéreos israelíes en los suburbios del sur de Beirut, se sienta para romper el ayuno juntos durante el iftar en Beirut el 7 de marzo de 2026. AFP

Hezbolá abrió en octubre de 2023 un frente con Israel en "solidaridad" con los palestinos de Gaza, al día siguiente del ataque del movimiento terrorista Hamás en suelo israelí desde el enclave costero.

La guerra entre Hezbolá e Israel se intensificó entre septiembre y noviembre de 2024. El episodio terminó con un alto el fuego, pese al cual Israel bombardeó objetivos en Líbano desde entonces y mantuvo posiciones en el sur del país.

Ayuda de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) anunció este martes la movilización de ayuda humanitaria de emergencia hacia el Líbano, principalmente alimentos y material médico, para dar respuesta a las necesidades humanitarias del país.

"Ante la escalada de la situación en Oriente Medio y la evolución de la situación humanitaria en el Líbano, la UE ha movilizado ayuda humanitaria de emergencia consistente en alimentos y botiquines médicos, materiales de refugio, kits de recreación y kits de ropa de invierno, para atender las crecientes y urgentes necesidades humanitarias en el Líbano", informó la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, el bloque comunitario entregará 404 toneladas de asistencia alimentaria, con las que se prevé surtir a más de 90.000 personas, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que permite "una movilización más rápida" de las reservas de alimentos y comidas cocinadas en Oriente Medio.

Una mujer desplazada junto a carpa dentro del estadio Camille Chamoun Sports City, que se convirtió en un centro de recepción y refugio para personas desplazadas, en Beirut el 10 de marzo de 2026. AFP

Además, se activará el llamado "puente aéreo humanitario" de la UE, que trasladará artículos médicos y no alimentarios a UNICEF desde el almacén de la UE en Copenhague, con los que se espera cubrir las necesidades sanitarias de más de 100.000 personas vulnerables.

"El pueblo libanés puede contar con la Unión Europea. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares prácticamente de la noche a la mañana. Europa está actuando con rapidez para ayudar. (...) Estamos preparados para ampliar el apoyo a los más vulnerables en estos momentos difíciles", señaló la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Este lunes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, alertó de que el Líbano corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra contra Irán y pidió por un lado a Hezbolá que deje de atacar a Israel, y a Israel que cese las operaciones en territorio libanés.