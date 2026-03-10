EE.UU. anuncia que hoy será el día "más intenso" de ataques contra Irán y que Teherán está "debilitado"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha". Afirmó también que el ejército estadounidense está "ganando" y que los "mulás iraníes" están desesperados y luchando. En ese sentido, acusó a Irán de disparar misiles desde escuelas y otras infraestructuras civiles.

Hegseth afirmó que, al llevar a cabo ataques contra Irán, el ejército estadounidense le está dando a Trump las máximas opciones para conducir la guerra.

"No me corresponde a mí determinar si es el principio, el medio o el final", dijo sobre el estado del conflicto, y añadió que la decisión recae en el presidente. Estas declaraciones se dan después de los mensajes contradictorios que envió Trump anoche, cuando dijo que la guerra estaba "prácticamente terminada", y luego, respaldo a Hegseth, que ayer mismo sostuvo que la ofensiva "recién" comenzaba.

El secretario de Guerra evitó responder cuánto durará el conflicto al ser preguntado por un periodista y se limitó a decir que el Trump “tiene el control” de la situación.

En los últimos días, el propio Trump ha ofrecido señales dispares sobre la duración de la campaña: en algunas intervenciones sugirió que las fuerzas estadounidenses ya cumplieron gran parte de sus objetivos, mientras que en otras dejó abierta la posibilidad de que las operaciones se extiendan todavía varias semanas.

La semana pasada, Trump y el propio Hegseth afirmaron que la operación iba más rápido de lo que pensaban y adelantaron que la guerra podría durar de tres a ocho semanas. Ahora, tras las declaraciones encontradas del presidente, el escenario es inicerto.

Por otro lado, Hegseth hizo especial hincapié al decir que bombardear Irán era diferente a bombardear Irak o Afganistán. "Verán, esto no es 2003, no se trata de una construcción nacional sin fin bajo esos atolladeros que vimos con (George W.) Bush o (Barack) Obama; ni de lejos", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el escenario tras hablar en una conferencia, en Miami. Foto: AFP

Caine, por su parte, dijo que los principales objetivos del ejército estadounidense siguen siendo los misiles y lanzadores de Irán, la armada iraní y la "base militar e industrial" del país, "para evitar que el régimen pueda atacar a los estadounidenses", sus intereses y a sus socios "en los próximos años".

El jefe del Estado Mayor Conjunto reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen "una tendencia a la baja del 90% respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83% desde el inicio de la operación".

Caine informó de que han comenzado a atacar "el complejo militar e industrial iraní" centrándose en fábricas de drones kamikazes para "destruir el núcleo de su capacidad autónoma".

"Posición sólida" del Pentágono

Preguntado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jameneí; y los reportes sobre sus supuestas heridas en combate, Hegseth no quiso hacer comentarios pero sí advirtió que sería prudente que el religioso tomara en serio las amenazas de Trump y no desarrollara armas nucleares.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra en Irán, incluidos los miembros de la base MAGA del presidente Trump.

Hegseth se esforzó en dejar claro que la guerra no sería "expansiva". "Sabemos exactamente lo que intentamos lograr, con un alcance adecuado, y el pueblo estadounidense puede estar seguro de ello", afirmó.

Una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, entregando a su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, una bandera iraní, con el texto en persa "La mano de Dios está sobre nosotros". AFP

Irán promete combatir "el tiempo que sea necesario"

Irán prometió este martes combatir "lo que haga falta" y advirtió que no se exportará "ni un litro de petróleo" desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

Y en un contexto de volatilidad de los precios del crudo a causa de la guerra y del bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo, los Guardianes de la Revolución iraníes redoblaron la presión.

"Las fuerzas armadas iraníes (...) no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtieron.

"Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", declaró la Guardia Revolucionaria, próxima a Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes.