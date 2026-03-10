OTAN intercepta segundo misil de Irán disparado hacia Turquía: la advertencia de Erdogan y la postura de Francia

El régimen de Irán sigue buscando llevar la guerra a Europa. Ayer lunes los sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, el segundo en cinco días.

“A pesar de nuestras advertencias claras, se siguen dando pasos equivocados y provocadores que pondrán en peligro la amistad de Turquía”, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Turquía, agregó, “tomará las medidas necesarias para defender a nuestra nación”.

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, confirmó el derribo del misil en un mensaje en X. “La OTAN reitera su determinación a defender a todos los Aliados contra cualquier amenaza”, declaró Hart.

Según Turquía, algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia de Gaziantep, sin causar víctimas. “Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto”, sentenció el ministerio.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, desembarca de su avión a su llegada a la base militar de Paphos, Chipre. Foto: AFP

La advertencia de las autoridades turcas tuvo lugar una hora después de que Estados Unidos anunciara el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instara al personal no esencial a abandonar el país “debido a los riesgos para la seguridad”.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones en todo Medio Oriente con el fin de golpear los activos estadounidenses en la región.

De momento, Turquía parecía no ser un objetivo, pese a que las tropas estadounidenses están estacionadas en varias de sus bases, como la de Incirlik, una importante instalación de la OTAN situada a las afueras de Adana. Esta base militar es utilizada por varios países de la OTAN, que mantiene allí un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Un primer misil lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco fue abatido el miércoles pasado por las defensas aéreas turcas y la OTAN.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, hizo una advertencia a Irán el sábado y le pidió “prudencia”.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Sharm el-Sheij. Foto: AFP

Francia se involucra más

Por su parte, el Gobierno francés pidió ayer lunes a Irán que pare “los ataques injustificados” contra países vecinos.

“Francia condena con la mayor firmeza el disparo de un misil iraní que fue interceptado en el espacio aéreo turco por la defensa antimisiles de la OTAN. Irán debe cesar los ataques injustificados dirigidos contra los Estados de la región”, indicó el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“Francia se mantiene al lado de sus aliados y de sus socios arrastrados al conflicto en contra de su voluntad”, agregó Exteriores en su texto.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió ayer a la situación de Chipre, que también fue atacado por Irán. Macrón afirmó que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), “se ataca a Europa”, al tiempo que anuncio el despliegue de ocho fragatas más a Medio Oriente.

“La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (...) frente a las costas de (el estrecho de) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones” Charles de Gaulle, dijo Macron desde la ciudad chipriota de Pafos.

En un discurso en Chipre, junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es “una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea”.

Otro objetivo del despliegue militar francés, subrayó Macron, es “tranquilizar a todos nuestros socios”. Por lo que reiteró el apoyo de Francia a Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, con quienes está vinculado por acuerdos de defensa, pero también a Jordania, Arabia Saudí e Irak, que han sido atacados por Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres. Foto: AFP

“Autodefensa”

El primer ministro británico, Keir Starmer, trató el domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, la situación en Medio Oriente y la colaboración entre los dos países para operaciones de defensa en la zona. Hablaron de la cooperación militar “mediante el uso de bases de la Real Fuerza Aérea británica en apoyo de la autodefensa colectiva de socios en la región”, indicó Downing Street.

La conversación se produjo después de que Trump criticara públicamente a Starmer por su falta de apoyo al inicio de la guerra y dijera que no estaba “tratando con Churchill”, en alusión al ex primer ministro conservador Winston Churchill, que gobernó el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

El sábado, el presidente de Estados Unidos afirmó además en su red social Truth Social que Londres se planteaba “seriamente” enviar dos portaaviones a Medio Oriente pero decía que ya no hacían falta: “¡No necesitamos gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!”, exclamó.

La UE alerta que Líbano puede ser un nuevo frente

La Unión Europea (UE) alertó ayer lunes de que el Líbano corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra contra Irán y pidió por un lado a Hezbolá que deje de atacar a Israel, y a Israel que cese las operaciones en territorio libanés. “La decisión de Hezbolá de atacar a Israel en apoyo a Irán pone en peligro a toda la región y añade una dimensión letal”, dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. “Israel tiene derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional. Todos los aliados que se unan a la guerra se convierten en objetivos legítimos. Hezbolá debe desarmarse y cesar todas sus acciones contra Israel”, añadió. Kallas consideró que “la respuesta de Israel ha sido drástica” y que “está provocando desplazamientos masivos y desestabilizando aún más una situación frágil”, que “corre el riesgo de arrastrar al Líbano y a su pueblo a una guerra que no les corresponde, con graves consecuencias humanitarias”. “Israel debe cesar sus operaciones en el Líbano. La soberanía e integridad territorial del Líbano deben ser respetadas”, subrayó. EFE

Un hombre instala una bandera de Hezbolá en Nabi Sheet tras una operación militar israelí en el valle de la Bekaa, Líbano Foto: AFP

Repercusiones

Emmanuel Macron - Presidente de Francia

Estimó que la guerra puede durar “varias semanas”. Desde el portaviones De Gaulle en la costa de Creta, dijo que no cree que el régimen iraní puedan cambiarse “únicamente mediante bombardeos”.

Recep Tayyip Erdogan - Presidente de Turquía

Después de que la OTAN interceptara un segundo misil iraní en el espacio aéreo turco, advirtió a Irán que está dando “pasos extremadamente equivocados y provocadores que ponen a prueba la amistad de Turquía”.

Volodímir Zelenski - Presidente de Ucrania

La ronda para buscar una salida a la guerra en Ucrania, prevista para esta semana, ha sido aplazada. “En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en Irán”, dijo en sus redes sociales.

Friedrich Merz - canciller de Alemania

Dijo que los ataques contra Irán terminarán cuando el régimen iraní cese sus amenazas regionales. “La amenaza a Israel y a los países del Golfo se mantiene y se ve todos los días en ataques”, dijo en Berlín.