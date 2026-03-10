Petróleo cae con fuerza tras dichos de Trump de que la guerra en Medio Oriente está "prácticamente terminada"

Los precios internacionales del petróleo registraron un marcado desplome este martes, otorgando un respiro a las principales bolsas de valores en Asia y Europa. El movimiento a la baja en las cotizaciones se consolidó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que la guerra en Medio Oriente podría concluir en el corto plazo, tras la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra Irán. El optimismo del mercado se vio reforzado por reportes sobre la seguridad en el tránsito de petroleros en el estrecho de Ormuz, punto clave por donde circula aproximadamente el 20% del crudo mundial.

Tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) sufrieron caídas superiores al 15%, marcando un fuerte contraste con la operativa del lunes, cuando el crudo llegó a rozar los 120 dólares con subidas del 30%. En sintonía, el precio del gas natural en Europa, referenciado por el contrato TTF holandés, retrocedió un 16,51% para situarse en el entorno de los 16,51 euros. Este descenso ocurre en un contexto de alta sensibilidad tras los ataques iraníes a las monarquías del Golfo, desencadenados por los bombardeos que terminaron con la vida de Alí Jamenei.

Impacto en las bolsas europeas y asiáticas

El retroceso en el costo de la energía impulsó una recuperación generalizada en los parqués internacionales. En Europa, Madrid lideró las ganancias con un 3,05%, seguida por Milán (2,67%), Fráncfort (2,39%), París (1,79%) y Londres (1,59%). En el continente asiático, la tendencia fue aún más pronunciada con Seúl ganando un 5,4% y Tokio un 2,9%, mientras que Wall Street también inició su jornada al alza en sus tres principales indicadores: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq.

A pesar del alivio momentáneo, analistas de grupos bursátiles como XTB advierten que el mercado permanece inestable y que cualquier escalada bélica podría revertir la tendencia actual. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha convocado a una reunión extraordinaria para analizar el uso de reservas estratégicas de sus países miembros. Paralelamente, la atención se mantiene fija en el estrecho de Ormuz; el gobierno estadounidense ha mencionado contactos con Vladimir Putin y la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras para intentar normalizar el suministro energético global.

