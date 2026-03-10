Alta tensión: Nelson Castro reportaba desde Israel y debió evacuar en vivo por ataques de misiles desde Irán

El periodista argentino Nelson Castro vivió momentos de tensión en plena transmisión televisiva desde Israel, cuando debió interrumpir su reporte en vivo tras activarse las alarmas por un ataque con misiles lanzados desde Irán. El episodio ocurrió mientras informaba para la señal de noticias Todo Noticias (TN) desde Tel Aviv.

Castro se encontraba mostrando cómo funcionan los refugios antiaéreos en la ciudad israelí cuando, de forma repentina, comenzaron a sonar las sirenas que alertan sobre bombardeos. La advertencia obligó al equipo periodístico a interrumpir la salida al aire y buscar resguardo de inmediato.

“Tenemos alarma, Franco. Tengo que dejar la transmisión. Nos vamos al refugio”, avisó el periodista, de 70 años, dirigiéndose al conductor que lo entrevistaba desde el estudio en Buenos Aires. De inmediato, camarógrafos, productores y el propio Castro descendieron diez pisos del hotel para ponerse a salvo.

Durante la transmisión todavía se escuchaban las sirenas de fondo. “Acaba de sonar la alarma otra vez”, relató Castro mientras describía el clima de incertidumbre que se vive en la ciudad. “Más allá de lo que hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imaginate pasar la noche así”, expresó.

El momento quedó registrado porque las cámaras y micrófonos quedaron encendidos en la habitación del hotel, lo que permitió captar en vivo parte de la secuencia del ataque. En apenas veinte minutos, las alarmas se activaron en dos ocasiones y obligaron al equipo de TN a refugiarse dos veces.

Minutos después, ya a resguardo, Castro retomó la comunicación y describió la situación: “Tensa medianoche en Tel Aviv. Los proyectiles están llegando”, relató. También señaló que el patrón de ataques se estaba repitiendo durante la jornada.

El impacto de uno de los misiles en la zona central de Israel dejó al menos una víctima fatal y varios heridos. El servicio de emergencias Magen David Adom informó la muerte de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto internacional Aeropuerto Ben Gurión, luego de que se registraran varios impactos en el centro del país.