Amenazas de bloqueo e incertidumbre: todos los ojos miran a Ormuz, escenario clave en la guerra contra Irán

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo a nivel global, es uno de los escenarios más importantes de la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ayer martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país han destruido diez barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz.

Antes de hacer público el ataque contra los minadores, Trump había hecho público otro mensaje en el que avisaba a Irán de las consecuencias de convertir la zona del estrecho de Ormuz en un espacio salpicado de minas.

“Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, INMEDIATAMENTE! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias para Irán estarán en un nivel militar nunca antes visto”, escribió Trump. Y añadió que “si, por otro lado, eliminan lo que se puede haber colocado, ¡será un paso gigante en la dirección correcta!”.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado embarcaciones de narcotráfico en aguas del Caribe para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump. “Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.

Su mensaje llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

La Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

Estos mensajes de Trump pone de manifiesto la importancia estratégica del paso de Ormuz para la economía mundial y también, en concreto, para la estadounidense.

Irán dijo ayer martes que no permitirá exportar ni siquiera un litro de crudo del Golfo.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, los precios del crudo han experimentado fluctuaciones. El lunes se dispararon antes de estabilizarse ayer martes, en medio del temor de que la guerra provoque una crisis económica mundial.

Estados Unidos avisó a Irán de que evitara tomar como rehén la economía mundial, pero la advertencia parece haber caído en saco roto.

“Las fuerzas armadas iraníes (...) no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

El jefe del gigante saudí de hidrocarburos Aramco, Amin Nasser, considera “absolutamente crucial que el transporte marítimo se reanude en el estrecho”.

En Europa los nervios están a flor de piel.

La Unión Europea recomendó bajar los impuestos sobre la energía para compensar el aumento de los precios y el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a evitar “una guerra sin fin”.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó el martes “una reunión extraordinaria” para evaluar si es necesario recurrir a los stocks estratégicos de hidrocarburos.

Estados Unidos, en todo caso, no da señales de moderación. Al contrario, el ministro de Defensa Pete Hegseth anunció que el martes sería “el día más intenso de los ataques”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prometió por su parte romper “los huesos” del régimen iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje contradictorio al mencionar el lunes la posibilidad de que la guerra termine “pronto”.

En Teherán, se escucharon potentes explosiones ayer a lo largo del día. Las autoridades iraníes mantienen un tono desafiante. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento de Irán, prometió una respuesta “ojo por ojo, diente por diente” a los ataques contra las infraestructuras iraníes.

¿Fin de sanciones a Rusia?

En este contexto, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, insistió en la necesidad de seguir ejerciendo “máxima presión” sobre Rusia para cortar las fuentes de financiación que utiliza para sostener económicamente su guerra en Ucrania, después de que el presidente Trump anunciase el lunes la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras.

“El repunte de los precios del petróleo y el gas podrían proporcionar beneficios inesperados para Rusia, así que por eso es importante aplicar estrictamente el tope al precio (del petróleo) del G7 y, potencialmente, avanzar hacia una prohibición total de los servicios marítimos para limitar los ingresos de guerra de Rusia”, dijo luego de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Experiencia ucraniana en el Golfo

Volodímir Zelenski anunció ayer martes que tres equipos de expertos ucranianos en defensa aérea están de camino a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para ayudar a estos países a hacer frente a los ataques iraníes con drones. Zelenski -que dio esta información en el grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana- explicó que los tres equipos llegarán a sus respectivos países de destino a lo largo de esta semana. El presidente ucraniano había explicado previamente que ha recibido once peticiones de países europeos y de Medio Oriente, así como de Estados Unidos, para que Ucrania comparta su experiencia en derribar drones iraníes Shahed con los países que ahora están siendo atacados por Irán con este tipo de armamento, utilizado también por Rusia. Según dijo a The New York Times el lunes, un equipo de especialistas ucranianos también ha viajado a Jordania, donde Ucrania ha enviado drones interceptores. El asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, confirmó ayer esta información y explicó que los expertos ucranianos desplazados a Jordania se ocuparán de proteger la base que tiene allí EE.UU. Zelenski agregó que Ucrania ha pedido a cambio de esta ayuda soluciones para cubrir el déficit de su Ejército en materia de misiles PAC-2 y PAC-3 para sistemas antiaéreos Patriot. EFE