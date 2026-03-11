Polémica en la Jutep: director opositor acusa a la presidenta de no cumplir con regla tras viajes oficiales

El pasado 26 de febrero pasado, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), organismo que ha estado en el centro del debate político en las últimas semanas, fue escenario de una polémica entre el representante de la oposición, Luis Calabria, y su presidenta, Ana Ferraris.

De acuerdo al acta de la sesión, el cruce fue motivado por el dirigente del Partido Nacional, cuando la jornada del directorio estaba finalizando. Y fue a propósito de la votación de un nuevo viaje que realizará Ferraris al exterior: en concreto, a París, para participar

del Foro Global Anticorrupcion y de Integridad (GACIF), que se realizará entre el 23 y 27 de marzo.

Tras aprobar la moción, Calabria intervino para citar el artículo 9 del Decreto N° 148/992 sobre fijación de los procedimientos para la autorización de las misiones oficiales. Allí se establece que "cuando los funcionarios públicos concurran en misión oficial a conferencias, seminarios, cursos o eventos de análoga naturaleza, deberán presentar en un plazo máximo de quince días de su retorno al país un informe completo sobre las jornadas cumplidas adquiridos los trabajos presentados y los conocimientos adquiridos". Y que, además de ese informe, "deberán además entregar toda la documentación o bibliografía que le fuera suministrada por la entidad organizadora".

También se establece en esa norma, recordó Calabria, que "el incumplimiento de rendir cuentas, cuando correspondiera, dará lugar a la suspensión del pago de toda retribución económica del funcionario, a excepción de los descuentos o retenciones legales o judiciales, debiendo la Contaduría Central del inciso al que pertenece el funcionario controlar tal extremo".

Todo esto para denunciar que "en algunas misiones encabezadas por la presidenta no se han cumplido los plazos" definidos en el decreto. Citó varios ejemplos. Hubo informes que presentó con retraso de varios meses —ese fue el caso del viaje realizó a Brasilia el 12 de junio de 2025 para asistir a la Conferencia de Consenso Regional Multiactor, y del que informó el 29 de diciembre, entre otros — o de unos pocos días.

"Para un correcto seguimiento de los asuntos tratados en las misiones oficiales se solicita a la Presidencia se cumplan los plazos establecidos por la normativa", exhortó Calabria a Ferraris, a quien también le reclamó un atraso en la "devolución definitiva del viático sobrante" de un viaje que presentó en noviembre, cuando el viaje fue en marzo.

La presidenta frenteamplista respondió que las demoras referidas sobre los informes se debieron a que tuvo que enfrentar un "alto cúmulo de trabajo en tareas urgentes" relativas a su cargo, lo que la ha "limitado" para cumplir, en los plazos correspondientes, con "la correcta sistematización de la información recogida en las distintas actividades" en las que participó. Se refirió, como ejemplo, a la labor comprometida en el Presupuesto Nacional, así como a "un conjunto importante de actividades relacionadas

con el proceso de diseño organizacional de la Jutep desde junio de 2025", entre otras.

"En cuanto a la liquidación de viáticos a los que hace referencia —agregó—, se deja constancia que se padeció un error y que una vez advertido por la suscrita se procedió a su regularización en consulta con el contador delegado del Tribunal de Cuentas, que no formuló objeciones".

"La apuesta es a trabajar juntos con el compromiso inquebrantable por una gestión mas eficiente y transparente, como lo venimos haciendo desde el día que asumimos la Presidencia de la Jutep", concluyó Ferraris.